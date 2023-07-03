Причины и лечение отеков при беременности

Важно выбирать удобную и легкую обувь на низком каблуке, избегая высоких каблуков. Если ноги болят в конце дня, можно обратиться в ортопедический салон и заказать индивидуальные стельки. Занятия йогой ​​и физкультурой могут помочь разогнать жидкость в организме и уменьшить отеки. Важно также не стоять на одном месте без движения и менять положение тела.