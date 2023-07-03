Причины и лечение отеков при беременности

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Физиологические отеки считаются естественными и не представляют опасности, в то время как патологические отеки указывают на проблемы с почками или щитовидной железой. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Отеки у беременных связаны с большим количеством жидкости в организме и высоким уровнем гормона прогестерона, который остается высоким в течение всей беременности. Поэтому небольшие отеки есть практически у всех беременных женщин, но если они становятся обширными, требуется лечение.
Отеки обычно вначале проявляются в нижней части ног, затем распространяются на кисти рук и лицо. Также может возникать заложенность носа, известная как «ринит беременных».
Чтобы справиться с отеками, беременным женщинам следует придерживаться активного образа жизни и проводить больше времени на свежем воздухе. Ежедневные прогулки помогут уменьшить отеки и сделать самочувствие лучше. Для профилактики рекомендуется периодически поднимать ноги выше, а также спать от 8 до 10 часов в сутки.
Важно выбирать удобную и легкую обувь на низком каблуке, избегая высоких каблуков. Если ноги болят в конце дня, можно обратиться в ортопедический салон и заказать индивидуальные стельки. Занятия йогой и физкультурой могут помочь разогнать жидкость в организме и уменьшить отеки. Важно также не стоять на одном месте без движения и менять положение тела.
Рекомендуется пить достаточное количество чистой воды и исключить из рациона сладкие и газированные напитки. Полезной позой во время беременности является лежание на боку, что способствует эффективной работе почек.
Контроль за потреблением соли также важен, так как соль натрия способствует задержке воды в организме. Рекомендуется добавлять больше белка в рацион и отказаться от сладкой выпечки и жирных продуктов, а также исключить фаст-фуд и снэки.
Для предотвращения варикозного расширения вен и отеков рекомендуется носить компрессионный трикотаж. Важно получить консультацию у специалиста по правильному выбору компрессии и размера для конкретного случая.