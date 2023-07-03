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Подростков подозревают в попытке убийства одноклассника в Плотниково

3 июля 2023, 09:15
В Плотниково, Новосибирская область, два подростка были обвинены в попытке убийства одноклассника, сообщили в управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По данным ведомства, в ночное время 29 июня 2023 года несовершеннолетние обвиняемые встретились с 15-летним потерпевшим на берегу реки Ини в Новосибирском районе, где возник конфликт между ними. В результате ссоры подростки жестоко избили одноклассника, сначала использовав перцовый баллончик, а затем атаковав его ножом и нанеся множественные удары в область жизненно важных органов.

Подросткам не удалось совершить убийство, так как их были обнаружены прохожие, которые доставили пострадавшего в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь, пишет ФедералПресс.

На данный момент 15-летнего подозреваемого в покушении на убийство арестовали и поместили под стражу, а другому участнику разбойного нападения, которому 14 лет, назначен домашний арест.

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