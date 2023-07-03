Подростков подозревают в попытке убийства одноклассника в Плотниково

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
По данным ведомства, в ночное время 29 июня 2023 года несовершеннолетние обвиняемые встретились с 15-летним потерпевшим на берегу реки Ини в Новосибирском районе, где возник конфликт между ними. В результате ссоры подростки жестоко избили одноклассника, сначала использовав перцовый баллончик, а затем атаковав его ножом и нанеся множественные удары в область жизненно важных органов.
Подросткам не удалось совершить убийство, так как их были обнаружены прохожие, которые доставили пострадавшего в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь, пишет ФедералПресс.
На данный момент 15-летнего подозреваемого в покушении на убийство арестовали и поместили под стражу, а другому участнику разбойного нападения, которому 14 лет, назначен домашний арест.