Подростков подозревают в попытке убийства одноклассника в Плотниково

По данным ведомства, в ночное время 29 июня 2023 года несовершеннолетние обвиняемые встретились с 15-летним потерпевшим на берегу реки Ини в Новосибирском районе, где возник конфликт между ними. В результате ссоры подростки жестоко избили одноклассника, сначала использовав перцовый баллончик, а затем атаковав его ножом и нанеся множественные удары в область жизненно важных органов.