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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Под Тюменью выплатят моральную компенсацию пострадавшему от нападения бездомных собак

3 июля 2023, 09:08
Муниципальные власти Ярковского района были обязаны выплатить моральную компенсацию несовершеннолетнему, пострадавшему от нападения бездомной собаки, согласно решению прокуратуры района.

В результате расследования стало известно, что на собаке присутствовала неснимаемая метка, пишет ФедералПресс.

Прокуратура установила, что у собаки была визуальная неснимаемая метка с индивидуальным номером, что подтверждает отсутствие владельца и документально подтверждает случай причинения телесного повреждения несовершеннолетнему. В соответствии с региональным законодательством ответственность за уход за таким бездомным животным, его ловлю и транспортировку переходит на муниципальные власти. Однако, никакие меры не были предприняты, поэтому иск от пострадавших был направлен против Ярковской районной администрации.

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