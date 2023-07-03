Под Тюменью выплатят моральную компенсацию пострадавшему от нападения бездомных собак

Прокуратура установила, что у собаки была визуальная неснимаемая метка с индивидуальным номером, что подтверждает отсутствие владельца и документально подтверждает случай причинения телесного повреждения несовершеннолетнему. В соответствии с региональным законодательством ответственность за уход за таким бездомным животным, его ловлю и транспортировку переходит на муниципальные власти. Однако, никакие меры не были предприняты, поэтому иск от пострадавших был направлен против Ярковской районной администрации.