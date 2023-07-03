Отоларинголог рассказал, о чём сигнализируют «прострелы» в ушах

В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что вместе с тем существует также острый наружный отит, вызванный воспалением наружного слухового прохода. В этом случае боль сопровождается заложенностью и оглушенностью уха, вызванными суженным просветом наружного слухового прохода. Человек может ощущать, что его уши находятся в шлеме или банке, а также слышать голос внутри своей головы. При прикосновении боль будет очень сильной, особенно при фурункуле наружного слухового прохода. Данный вид отита также может вызывать проблемы в зимний период, когда носение головных уборов или наушников становится невозможным.