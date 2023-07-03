Отоларинголог рассказал, о чём сигнализируют «прострелы» в ушах

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что вместе с тем существует также острый наружный отит, вызванный воспалением наружного слухового прохода. В этом случае боль сопровождается заложенностью и оглушенностью уха, вызванными суженным просветом наружного слухового прохода. Человек может ощущать, что его уши находятся в шлеме или банке, а также слышать голос внутри своей головы. При прикосновении боль будет очень сильной, особенно при фурункуле наружного слухового прохода. Данный вид отита также может вызывать проблемы в зимний период, когда носение головных уборов или наушников становится невозможным.
Врач подчеркнул, что катаральный средний отит может перейти в гнойный средний отит, при котором гной может разорвать барабанную перепонку. Иногда врачам приходится делать парацентезный разрез барабанной перепонки, чтобы удалить гной. Однако, если пациент не обратился к доктору и перфорация барабанной перепонки не произошла естественным образом, гной может проникнуть в оболочку головного мозга и вызвать вторичный отогенный менингит, что является серьезным состоянием с высокой смертностью.
Зайцев призывает людей не терпеть боль в ушах и как можно скорее обращаться к врачу, который проведет необходимые исследования, такие как рентген или компьютерная томография височных костей, чтобы определить причину боли и назначить правильное лечение.