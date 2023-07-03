Насилие (не)допустимо: вспоминаем, кто и когда вредил детям в Омской области

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Жест подала восьмилетняя девочка в эфире шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Жест заметили журналисты и зрители, а сейчас этим делом занимаются следователи.
Город55 решил вспомнить о ситуациях насилия над детьми, которые произошли в Омске и Омской области за последние несколько лет.
На всю Россию в апреле 2021 года прогремела ситуация с мальчиком, которого часами заставляли стоять на гречке. Сейчас ребенок простил свою мать и ждет ее возвращения. Женщина отсидела 2/3 положенного срока и была лишена материнских прав.
Это была не последняя история с насилием над детьми в регионе за последние годы. В декабре 2021 года стало известно об избиении ребенка в Таврическом районе. В больницу доставили полуторагодовалого ребенка, на котором не было и живого места. Позже появились кадры, где мальчик сидит на полу со связанными руками и ногами, а на следующих фото его лицо окрашено в бордовый цвет из-за синяков.
Следователи начали проверку, как выяснилось, ребенок проживал со своей матерью у ее подруги. Под подозрение попали сразу обе. При этом ни одна из женщин не сознавалась в избиении и обе обвиняли друг друга. Также ни одна из них не сообщила о побоях полиции.
Избитого ребенка увидела инспектор, которая пришла проверять коммунальные счетчики. Следствие позже пришло к вердикту, что мальчика истязали сразу обе женщины. Ребенка доставили в Московскую больницу, сейчас о нем известно немного. Органы опеки не говорят о его месте проживания, но сообщают, что у него все хорошо и мальчик почти восстановился от полученных травм и стресса. Мать пострадавшего мальчика была приговорена к 4 годам и 10 дням колонии общего режима, ее подругу отправили на 3 года и 9 месяцев, из-за того, что старшая женщина ждет ребенка и воспитывает несовершеннолетних детей, ей дали отсрочку до тех пор, пока детям не исполнится 14 лет.
Через полгода случай с избиением ребенка в Омской области повторился. Правда, на этот раз детей было уже двое. В социальных сетях появилось видео, на котором отец избивает сына и дочь. Сначала мужчина кидает какой-то предмет в пятилетнего мальчика, а после поднимает на высоту и швыряет ребенка лицом на пол. Позже свои действия он повторяет на восьмилетней девочке.
Дети находятся в состоянии истерики и просят отца прекратить, но это не срабатывает, и избиение продолжается. Предположительно, данное видео снимала мать детей, которая просила мужчину прекратить действия. Полиция начала проверку. Мужчина, как выяснилось, занимается бизнесом. Свою вину он отрицал, и не раскаивался. Суд вынес ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года. Он так же был лишен родительских прав.
Трэш-стримерша Анастасия Кипишная вела трансляцию в социальной сети и никак не реагировала на слезы ребенка, а позже и вовсе унесла его в другую комнату. На девушку было возбуждено уголовное дело, позже она перебралась в Москву.
Последнее по времени истязание детей случилось в апреле этого года: пятимесячную дочь забрали у омской блогерши Евы Абрамович, которая напала на медсестру, находясь в состоянии опьянения. 15 апреля по данному факту было возбуждено уголовное дело.