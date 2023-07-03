Насилие (не)допустимо: вспоминаем, кто и когда вредил детям в Омской области

Избитого ребенка увидела инспектор, которая пришла проверять коммунальные счетчики. Следствие позже пришло к вердикту, что мальчика истязали сразу обе женщины. Ребенка доставили в Московскую больницу, сейчас о нем известно немного. Органы опеки не говорят о его месте проживания, но сообщают, что у него все хорошо и мальчик почти восстановился от полученных травм и стресса. Мать пострадавшего мальчика была приговорена к 4 годам и 10 дням колонии общего режима, ее подругу отправили на 3 года и 9 месяцев, из-за того, что старшая женщина ждет ребенка и воспитывает несовершеннолетних детей, ей дали отсрочку до тех пор, пока детям не исполнится 14 лет.