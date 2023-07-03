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Награжден орденом Мужества посмертно. На СВО погиб молодой боец из Омской области

3 июля 2023, 04:59
Фото: Город55
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Молодой боец из Омской области погиб при выполнении боевых задач на СВО

Ему было не больше 30 лет.

Стало известно о смерти жителя Омской области на территории СВО. При выполнении боевых задач погиб молодой мужчина из Горьковского района Шкитин Олег. Известно, что он родился в 1994 году.

«Прожил недолгую, но достойную жизнь, погиб как герой», — отмечается в сообществе администрации Октябрьского сельского поселения.

Посмертно бойца наградили орденом Мужества.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близком погибшего.

#Алина Ясинская#Происшествия#Спецоперация#Новости#Омская область#Боец СВО#Участник СВО
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