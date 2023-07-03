Награжден орденом Мужества посмертно. На СВО погиб молодой боец из Омской области

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Стало известно о смерти жителя Омской области на территории СВО. При выполнении боевых задач погиб молодой мужчина из Горьковского района Шкитин Олег. Известно, что он родился в 1994 году.
«Прожил недолгую, но достойную жизнь, погиб как герой», — отмечается в сообществе администрации Октябрьского сельского поселения.
Посмертно бойца наградили орденом Мужества.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близком погибшего.