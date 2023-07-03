На этой неделе из Омска запустят автобусы в Киргизию

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В ближайшую пятницу, 7 июля, из Омска возобновят автобусный рейс в Киргизию. Стоимость билета в Бишкек составит 6,6 тысяч рублей. Предполагаемое время в пути — 36 часов 40 минут.
Как сообщается на сайте Омскоблавтотранса, автобус в Бишкек будет отправляться с омского автовокзала каждую пятницу в 20:00. Отметим, что билеты на два ближайших рейса, 7 и 14 июля, уже закончились.
На маршруте будут работать два перевозчика: российский ИП Титов А.А. и компания из Киргизии ОАО «Транс-Союз-Азия». Для перевозки пассажиров будут использовать автобусы большого класса марки «Setra».