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На этой неделе из Омска запустят автобусы в Киргизию

3 июля 2023, 10:02
Фото: 1MI
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Билет до Бишкека будет стоить 6,6 тысяч рублей в одну сторону. На два ближайших рейса мест уже не осталось.

В ближайшую пятницу, 7 июля, из Омска возобновят автобусный рейс в Киргизию. Стоимость билета в Бишкек составит 6,6 тысяч рублей. Предполагаемое время в пути — 36 часов 40 минут.

Как сообщается на сайте Омскоблавтотранса, автобус в Бишкек будет отправляться с омского автовокзала каждую пятницу в 20:00. Отметим, что билеты на два ближайших рейса, 7 и 14 июля, уже закончились.

На маршруте будут работать два перевозчика: российский ИП Титов А.А. и компания из Киргизии ОАО «Транс-Союз-Азия». Для перевозки пассажиров будут использовать автобусы большого класса марки «Setra».

В Киргизию за 6 тысяч рублей. Из Омска возобновят автобусный рейс в Бишкек
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#Автобус#Туризм#Бишкек#Киргизия#Международный рейс#Транспорт#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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