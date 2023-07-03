Мошенники обманули жительницу Ангарска на 6 млн рублей через схему инвестиций

Вскоре после этого потерпевшая заметила, что доход перестал поступать. Когда она обратилась к консультанту, тот объяснил возникшие проблемы и попросил ее отправить еще 2 млн рублей для их решения. Женщина, доверчиво полагаясь на него, заняла эту сумму у своей знакомой и перечислила ее по требованию злоумышленника, который затем потребовал еще больше денег.