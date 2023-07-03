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Мошенники обманули жительницу Ангарска на 6 млн рублей через схему инвестиций

3 июля 2023, 09:02
Жительницу города Ангарска, Иркутской области, обманули мошенники, уведя у нее 6 млн рублей с помощью распространенной схемы. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

По данным следствия, незадолго до инцидента пострадавшую женщину контактировал по телефону человек, который представился финансовым консультантом. Он предложил ей возможность заработка на бирже и убедил установить на свой телефон специальное приложение для инвестиций, пишет ФедералПресс.

Сначала женщина отправила в программу 22 тысячи рублей и получила прибыль в размере 1,5 тысячи рублей. Это убедило ее в том, что она реально зарабатывает, и она решила сделать более крупную ставку. Женщина оформила кредит на 4 млн рублей в банке и перечислила эти средства на счет, указанный мошенником.

Вскоре после этого потерпевшая заметила, что доход перестал поступать. Когда она обратилась к консультанту, тот объяснил возникшие проблемы и попросил ее отправить еще 2 млн рублей для их решения. Женщина, доверчиво полагаясь на него, заняла эту сумму у своей знакомой и перечислила ее по требованию злоумышленника, который затем потребовал еще больше денег.

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