Михаил Сутягинский вложил дополнительные деньги в строительство кремниевого завода

Компания зарегистрирована в городе Верхняя Салда Свердловской области, ее официальная специализация — «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Именно «Силарус» строит для Сутягинского кремниевый завод. Изначально предполагалось, что это предприятие появится в Омске, но потом из-за протестов местных жителей его последовательно переносили в Златоуст, Новоуральск, и, наконец, в Верхнюю Салду.