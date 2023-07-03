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Михаил Сутягинский вложил дополнительные деньги в строительство кремниевого завода

3 июля 2023, 05:39
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Новое предприятие должно появиться в Свердловской области.

У общества с ограниченной ответственностью «Силарус» увеличился уставный капитал. С 30 июня он составляет 262,3 млн рублей против 246,8 млн рублей. Владелец УК по-прежнему один — Михаил Сутягинский.

Компания зарегистрирована в городе Верхняя Салда Свердловской области, ее официальная специализация — «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Именно «Силарус» строит для Сутягинского кремниевый завод. Изначально предполагалось, что это предприятие появится в Омске, но потом из-за протестов местных жителей его последовательно переносили в Златоуст, Новоуральск, и, наконец, в Верхнюю Салду.

Руководит «Силарусом» с 2019 года Юлия Стаценко. С 2020 года она является еще и ликвидатором лесопромышленного комплекса «Туя», зарегистрированного в Омске на Нефтезаводской.

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#Николай Эйхвальд#Кремниевый завод#Бизнес#Новости#Михаил Сутягинский
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