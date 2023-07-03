Михаил Сутягинский вложил дополнительные деньги в строительство кремниевого завода

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
У общества с ограниченной ответственностью «Силарус» увеличился уставный капитал. С 30 июня он составляет 262,3 млн рублей против 246,8 млн рублей. Владелец УК по-прежнему один — Михаил Сутягинский.
Компания зарегистрирована в городе Верхняя Салда Свердловской области, ее официальная специализация — «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Именно «Силарус» строит для Сутягинского кремниевый завод. Изначально предполагалось, что это предприятие появится в Омске, но потом из-за протестов местных жителей его последовательно переносили в Златоуст, Новоуральск, и, наконец, в Верхнюю Салду.
Руководит «Силарусом» с 2019 года Юлия Стаценко. С 2020 года она является еще и ликвидатором лесопромышленного комплекса «Туя», зарегистрированного в Омске на Нефтезаводской.