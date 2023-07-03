Каким навыкам будут обучать в школах в рамках общественно полезного труда

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В ходе эфира Общественной службы новостей Ирина Волынец, детский омбудсмен в Республике Татарстан, рассказала о том, чему будут учить школьников, чтобы не нарушить их права.
Главная цель заключается в обучении детей, объяснении и показе им полезности этих занятий — посадка деревьев, забота о домашнем хозяйстве. Это навыки, которые трудно получить дома. Однако, необходимо избегать ситуаций, когда детей заставляют заменять профессионалов. Главное — это заинтересовать ребенка в труде и научить его делать что-то полезное дома, пояснила Волынец.
Она также отметила, что девочки будут проходить обучение по начальной медицинской подготовке. Это — навыки, которые всегда пригодятся в жизни, уверена эксперт. Волынец также добавила, что позитивный эффект на такой образовательный процесс будет оказывать элементы игрового подхода — соревнования, игры, получение значков и медалей.