Каким навыкам будут обучать в школах в рамках общественно полезного труда

Она также отметила, что девочки будут проходить обучение по начальной медицинской подготовке. Это — навыки, которые всегда пригодятся в жизни, уверена эксперт. Волынец также добавила, что позитивный эффект на такой образовательный процесс будет оказывать элементы игрового подхода — соревнования, игры, получение значков и медалей.