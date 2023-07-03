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Published Сегодня, 17:14

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Каким навыкам будут обучать в школах в рамках общественно полезного труда

3 июля 2023, 17:14
Законопроект, разрешающий школьникам участвовать в полезных общественных работах, был принят Государственной Думой на первом чтении. Предложение законодателей состоит в отмене ограничения на привлечение учащихся к труду без их согласия или согласия родителей.

В ходе эфира Общественной службы новостей Ирина Волынец, детский омбудсмен в Республике Татарстан, рассказала о том, чему будут учить школьников, чтобы не нарушить их права.

Главная цель заключается в обучении детей, объяснении и показе им полезности этих занятий — посадка деревьев, забота о домашнем хозяйстве. Это навыки, которые трудно получить дома. Однако, необходимо избегать ситуаций, когда детей заставляют заменять профессионалов. Главное — это заинтересовать ребенка в труде и научить его делать что-то полезное дома, пояснила Волынец.

Она также отметила, что девочки будут проходить обучение по начальной медицинской подготовке. Это — навыки, которые всегда пригодятся в жизни, уверена эксперт. Волынец также добавила, что позитивный эффект на такой образовательный процесс будет оказывать элементы игрового подхода — соревнования, игры, получение значков и медалей.

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