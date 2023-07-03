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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Как не надо спасаться от жары: советы врача-терапевта

3 июля 2023, 12:06
Многие люди испытывают трудности в жару, но бороться со зноем с помощью прохладного пива, алкогольных коктейлей или холодной воды не рекомендуется, заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

Медик предупредила, что употребление алкоголя в жару может увеличить риск сердечных приступов и инсультов в 3 раза, так как это оказывает воздействие на обменные процессы в крови, а также может вызвать кому и состояния, связанные с падением уровня сахара в крови и приводящие к головокружениям и перегреву, пишет Pravda.Ru.

Чтобы утолить жажду, медик рекомендует пить воду, особенно зеленый чай, который помогает выводить из организма лишние токсины и предотвращает нарушение иммунной системы и кожные высыпания.

Также опасно после отдыха на пляже нырять в холодную воду. Доктор Лапа отметила, что вода в Подмосковье и других местах не такая теплая — около 12-18 градусов, что может вызвать судороги сосудов и увеличить риск инсультов и сердечных приступов. Она подчеркнула, что при таком способе охлаждения любая хроническая патология, которая раньше не проявлялась, может стать видимой и привести к серьезным последствиям, вплоть до смерти.

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