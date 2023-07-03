Как не надо спасаться от жары: советы врача-терапевта

Также опасно после отдыха на пляже нырять в холодную воду. Доктор Лапа отметила, что вода в Подмосковье и других местах не такая теплая — около 12-18 градусов, что может вызвать судороги сосудов и увеличить риск инсультов и сердечных приступов. Она подчеркнула, что при таком способе охлаждения любая хроническая патология, которая раньше не проявлялась, может стать видимой и привести к серьезным последствиям, вплоть до смерти.