Как не надо спасаться от жары: советы врача-терапевта

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Медик предупредила, что употребление алкоголя в жару может увеличить риск сердечных приступов и инсультов в 3 раза, так как это оказывает воздействие на обменные процессы в крови, а также может вызвать кому и состояния, связанные с падением уровня сахара в крови и приводящие к головокружениям и перегреву, пишет Pravda.Ru.
Чтобы утолить жажду, медик рекомендует пить воду, особенно зеленый чай, который помогает выводить из организма лишние токсины и предотвращает нарушение иммунной системы и кожные высыпания.
Также опасно после отдыха на пляже нырять в холодную воду. Доктор Лапа отметила, что вода в Подмосковье и других местах не такая теплая — около 12-18 градусов, что может вызвать судороги сосудов и увеличить риск инсультов и сердечных приступов. Она подчеркнула, что при таком способе охлаждения любая хроническая патология, которая раньше не проявлялась, может стать видимой и привести к серьезным последствиям, вплоть до смерти.