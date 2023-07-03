Как бороться с хроностарением и дряблой кожей: советы от дерматолога

Косметологические процедуры, которые помогут бороться с признаками старения кожи, включают тейпирование, массаж и SMAS-лифтинг. При этом тейпирование и массаж дают временный эффект. Они основаны на том, что мышцы лица прикреплены одним концом к кости, а другим — к коже. При постоянном разглаживании этих мышц вверх, они на некоторое время будут подтянуты и создадут эффект лифтинга. Однако этот эффект будет не долгим, так как кожа со временем все равно начнет обвисать.