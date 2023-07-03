Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Как бороться с хроностарением и дряблой кожей: советы от дерматолога

3 июля 2023, 11:07
Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала о том, как сохранить молодость кожи после достижения 30-летнего возраста.

Со временем у женщин европейской расы может начаться процесс старения кожи, сопровождающийся её дряблостью, отёчностью и опусканием жировых пакетов вниз. Однако с этим можно бороться, придерживаясь правильного образа жизни и применяя специальные процедуры, пишет Pravda.Ru.

Егорова советует ложиться спать вовремя, высыпаться, избегать употребления жирной, жареной, солёной, копчёной, острой и сладкой пищи, а также не пить алкоголь. Она также рекомендует заниматься спортом, проводить минимум два часа на свежем воздухе каждый день и избегать стрессов.

Косметологические процедуры, которые помогут бороться с признаками старения кожи, включают тейпирование, массаж и SMAS-лифтинг. При этом тейпирование и массаж дают временный эффект. Они основаны на том, что мышцы лица прикреплены одним концом к кости, а другим — к коже. При постоянном разглаживании этих мышц вверх, они на некоторое время будут подтянуты и создадут эффект лифтинга. Однако этот эффект будет не долгим, так как кожа со временем все равно начнет обвисать.

Самый эффективный метод, по словам Егоровой, — SMAS-лифтинг, но и он требует самостоятельной работы с кожей. Если посещение косметолога не доступно, то можно использовать кремы с пептидами и активными веществами, подходящие для типа кожи. Если есть возможность посетить косметолога, то рекомендуется биоревитализация и мезококтейли, также подобранные для конкретного типа кожи.

Подпишитесь
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Сегодня, 11:26
Награжден орденом Мужества посмертно. На СВО погиб молодой боец из Омской области
Сегодня, 04:59
«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли
Сегодня, 05:50
Теперь официально. Главой Черлакского района временно назначили Алексея Меркушова
Сегодня, 10:59
Ново-Еврейскому кладбищу в Омске планируют придать вероисповедальный статус
Сегодня, 10:57
Михаил Сутягинский вложил дополнительные деньги в строительство кремниевого завода
Сегодня, 05:39