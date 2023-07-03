Как бороться с хроностарением и дряблой кожей: советы от дерматолога

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Со временем у женщин европейской расы может начаться процесс старения кожи, сопровождающийся её дряблостью, отёчностью и опусканием жировых пакетов вниз. Однако с этим можно бороться, придерживаясь правильного образа жизни и применяя специальные процедуры, пишет Pravda.Ru.
Егорова советует ложиться спать вовремя, высыпаться, избегать употребления жирной, жареной, солёной, копчёной, острой и сладкой пищи, а также не пить алкоголь. Она также рекомендует заниматься спортом, проводить минимум два часа на свежем воздухе каждый день и избегать стрессов.
Косметологические процедуры, которые помогут бороться с признаками старения кожи, включают тейпирование, массаж и SMAS-лифтинг. При этом тейпирование и массаж дают временный эффект. Они основаны на том, что мышцы лица прикреплены одним концом к кости, а другим — к коже. При постоянном разглаживании этих мышц вверх, они на некоторое время будут подтянуты и создадут эффект лифтинга. Однако этот эффект будет не долгим, так как кожа со временем все равно начнет обвисать.
Самый эффективный метод, по словам Егоровой, — SMAS-лифтинг, но и он требует самостоятельной работы с кожей. Если посещение косметолога не доступно, то можно использовать кремы с пептидами и активными веществами, подходящие для типа кожи. Если есть возможность посетить косметолога, то рекомендуется биоревитализация и мезококтейли, также подобранные для конкретного типа кожи.