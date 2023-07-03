К опаздавшим из-за пробки на Крымском мосту туристов не будут применять санкции

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
По словам Уманского, представители туристической отрасли выразили свое желание помочь путешественникам, которые принуждены быть в дороге дольше обычного. «Им вернут потерянные деньги, а отели не будут наказывать таких гостей», — подчеркнул президент союза. Об этом пишет 360tv.ru.
Уманский отметил, что РСТ делает все возможное, чтобы летний туристический сезон на полуострове прошел успешно. Он также выразил надежду на оперативное восстановление работы контрольных пунктов.
По словам Уманского, власти продемонстрировали высокий профессионализм, справляясь с ситуацией после взрыва на мосту, а также при перевозке пассажиров в 2014 и 2015 годах.