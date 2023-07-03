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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

К опаздавшим из-за пробки на Крымском мосту туристов не будут применять санкции

3 июля 2023, 15:42
Крымские гостиничные комплексы не будут накладывать штрафные санкции на туристов, которые задержатся из-за проблем с движением по Крымскому мосту. Такую информацию сообщил Илья Уманский, глава Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам Уманского, представители туристической отрасли выразили свое желание помочь путешественникам, которые принуждены быть в дороге дольше обычного. «Им вернут потерянные деньги, а отели не будут наказывать таких гостей», — подчеркнул президент союза. Об этом пишет 360tv.ru.

Уманский отметил, что РСТ делает все возможное, чтобы летний туристический сезон на полуострове прошел успешно. Он также выразил надежду на оперативное восстановление работы контрольных пунктов.

По словам Уманского, власти продемонстрировали высокий профессионализм, справляясь с ситуацией после взрыва на мосту, а также при перевозке пассажиров в 2014 и 2015 годах.

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