К опаздавшим из-за пробки на Крымском мосту туристов не будут применять санкции

Крымские гостиничные комплексы не будут накладывать штрафные санкции на туристов, которые задержатся из-за проблем с движением по Крымскому мосту. Такую информацию сообщил Илья Уманский, глава Российского союза туриндустрии (РСТ).