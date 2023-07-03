Исследование: фиксируется рост нефтяных запасов на планете

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Согласно данным норвежских экспертов, самыми крупными запасами нефти обладает Саудовская Аравия, занимая первое место в рейтинге. На втором месте располагаются Соединенные Штаты, за которыми следуют Россия и Канада.
Однако ранее руководство «Газпрома» заявило о том, что в России истощаются запасы нефти. Аналитики также указывают на ограничения в других странах. В Великобритании запасов нефти хватит менее чем на 5 лет добычи, а в Канаде — менее четверти века.