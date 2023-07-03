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Исследование: фиксируется рост нефтяных запасов на планете

3 июля 2023, 11:11
Аналитики из Норвегии провели исследование роста нефтяных запасов на планете. По их подсчетам, извлекаемые запасы нефти увеличились на 53 миллиарда баррелей в 2022 году, достигнув общего объема в 1,624 триллиона баррелей, пишет Pravda.Ru.

Согласно данным норвежских экспертов, самыми крупными запасами нефти обладает Саудовская Аравия, занимая первое место в рейтинге. На втором месте располагаются Соединенные Штаты, за которыми следуют Россия и Канада.

Однако ранее руководство «Газпрома» заявило о том, что в России истощаются запасы нефти. Аналитики также указывают на ограничения в других странах. В Великобритании запасов нефти хватит менее чем на 5 лет добычи, а в Канаде — менее четверти века.

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