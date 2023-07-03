Хирург-онколог предупредил о риске полипов в кишечнике и их связи с раком

Хирург-онколог Иван Карасёв предупредил о риске полипов в кишечнике и их потенциальной трансформации в злокачественные опухоли, а также о возможности поражения других органов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.