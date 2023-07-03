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Хирург-онколог предупредил о риске полипов в кишечнике и их связи с раком

3 июля 2023, 11:21
Хирург-онколог Иван Карасёв предупредил о риске полипов в кишечнике и их потенциальной трансформации в злокачественные опухоли, а также о возможности поражения других органов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам доктора, 95% случаев рака кишечника возникают из полипов. Также полипы являются причиной рака желудка и пищевода в 80% случаев, пишет Pravda.Ru.

После обнаружения полипов, как правило, рекомендуется их удаление. Однако полипы могут возникать повторно, подобно грибам после дождя, отметил специалист.

Хронический гастрит, язвенная болезнь, болезнь Крона и колиты являются факторами, способствующими росту полипов, заключил онколог.

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