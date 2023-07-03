Хирург-онколог предупредил о риске полипов в кишечнике и их связи с раком

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По словам доктора, 95% случаев рака кишечника возникают из полипов. Также полипы являются причиной рака желудка и пищевода в 80% случаев, пишет Pravda.Ru.
После обнаружения полипов, как правило, рекомендуется их удаление. Однако полипы могут возникать повторно, подобно грибам после дождя, отметил специалист.
Хронический гастрит, язвенная болезнь, болезнь Крона и колиты являются факторами, способствующими росту полипов, заключил онколог.