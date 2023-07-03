Финансовый эксперт Аристакесян посоветовал россиянам сохранить доллары

Аристакесян в беседе с Pravda.Ru подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости менять иностранную валюту. Он отметил, что если у людей есть наличные доллары, то, вероятно, они могут использовать их. Вариант диверсификации все еще актуален. Если у человека есть долгосрочные планы, владение иностранной валютой может быть полезным. Возможен переход к использованию юаня, но эксперт советует не спешить с этим, если у человека уже есть основные валюты, то их можно сохранять.