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Финансовый эксперт Аристакесян посоветовал россиянам сохранить доллары

3 июля 2023, 10:12
Михаил Аристакесян, руководитель аналитического управления «ФИНАМ», объяснил, что хотя валютные рынки в России уже «отыграли» эффект внутренних волнений, пока нет необходимости спешить и менять доллары.

Ранее курс доллара на Московской Бирже поднялся выше 87 рублей, а евро приблизился к отметке в 95 рублей за единицу. Согласно мнению эксперта, национальная валюта России быстро стабилизируется в связи с исчерпанием внутриполитической «ситуации».

Аристакесян в беседе с Pravda.Ru подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости менять иностранную валюту. Он отметил, что если у людей есть наличные доллары, то, вероятно, они могут использовать их. Вариант диверсификации все еще актуален. Если у человека есть долгосрочные планы, владение иностранной валютой может быть полезным. Возможен переход к использованию юаня, но эксперт советует не спешить с этим, если у человека уже есть основные валюты, то их можно сохранять.

Таким образом, согласно резюме эксперта, на данный момент нет необходимости менять доллары, и сохранение основных валют может быть разумной стратегией.

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