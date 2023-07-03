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Фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона: шедевр, рекорды и международная известность

3 июля 2023, 11:15
Фильм «Титаник», созданный режиссером Джеймсом Кэмероном, признан настоящим шедевром. В 1998 году он завоевал 11 премий «Оскар», включая награду в престижной номинации «Лучшая картина», пишет Pravda.Ru.

На сегодняшний день «Титаник» установил рекорд по сборам, сравнявшись с фильмами «Бен Гур» и «Властелин колец: Возвращение короля». Этот фильм также является лидером по количеству побед на церемонии вручения премии «Оскар».

 

«Титаник» открыл новую главу в карьере актеров Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, превратив молодого голливудского актера в международную знаменитость и придав известность дуэту по всему миру.

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