Фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона: шедевр, рекорды и международная известность

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На сегодняшний день «Титаник» установил рекорд по сборам, сравнявшись с фильмами «Бен Гур» и «Властелин колец: Возвращение короля». Этот фильм также является лидером по количеству побед на церемонии вручения премии «Оскар».
«Титаник» открыл новую главу в карьере актеров Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, превратив молодого голливудского актера в международную знаменитость и придав известность дуэту по всему миру.