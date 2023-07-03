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Published Сегодня, 16:44

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Фильм «Барби» не покажут во Вьетнаме из-за демонстрации спорной карты

3 июля 2023, 16:44
Вьетнам не покажет фильм «Барби» из-за того, что на карте изображена девятипунктирная линия — требование КНР в Южно-Китайском море, включающем вьетнамские территории.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на Reuters, которое приводит слова Ви Кьен Тханя, директора департамента кино Вьетнама. Он пояснил, что на карте в фильме присутствует девятипунктирная линия, которая символизирует притязания Китая на территории Южно-Китайского моря, включая и территории Вьетнама.

Афиши фильма уже удалили с сайтов вьетнамских киносистем. Премьера фильма должна была состояться одновременно с началом показа в США.

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