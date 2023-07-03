Фильм «Барби» не покажут во Вьетнаме из-за демонстрации спорной карты

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на Reuters, которое приводит слова Ви Кьен Тханя, директора департамента кино Вьетнама. Он пояснил, что на карте в фильме присутствует девятипунктирная линия, которая символизирует притязания Китая на территории Южно-Китайского моря, включая и территории Вьетнама.
Афиши фильма уже удалили с сайтов вьетнамских киносистем. Премьера фильма должна была состояться одновременно с началом показа в США.