Эксперты: три способа защитить печень от токсинов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Важной мерой является правильное питание. Рацион должен быть обогащен антиоксидантами и питательными веществами. Рекомендуется употреблять достаточное количество овощей, фруктов, полезных жиров и белков. Важно ограничить потребление быстрых углеводов, трансжиров и добавленного сахара.
Регулярная физическая активность также имеет важное значение. Физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и обмена веществ, что помогает печени функционировать должным образом.
Эксперты также рекомендуют исключить употребление алкоголя, поскольку он может быть причиной серьезных заболеваний печени, таких как цирроз и жировой гепатоз.