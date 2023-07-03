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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Эксперты: три способа защитить печень от токсинов

3 июля 2023, 11:30
Эксперты выделили три основных способа, которые помогут защитить печень от воздействия токсинов, пишет Pravda.Ru.

Важной мерой является правильное питание. Рацион должен быть обогащен антиоксидантами и питательными веществами. Рекомендуется употреблять достаточное количество овощей, фруктов, полезных жиров и белков. Важно ограничить потребление быстрых углеводов, трансжиров и добавленного сахара.

Регулярная физическая активность также имеет важное значение. Физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и обмена веществ, что помогает печени функционировать должным образом.

Эксперты также рекомендуют исключить употребление алкоголя, поскольку он может быть причиной серьезных заболеваний печени, таких как цирроз и жировой гепатоз.

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