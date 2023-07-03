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Published Сегодня, 17:26

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Эксперт рассказала, на что обратить внимание при выборе солнцезащитных очков

3 июля 2023, 17:26
По словам д. м. н., профессора, офтальмолога, эксперта по лазерной и интраокулярной коррекции зрения Татьяны Шиловой, есть несколько важных аспектов, на которые следует обратить внимание при покупке солнцезащитных очков.

Она подчеркнула, что важно учитывать пропускание света через линзу и степень затемнения. Также необходимо проверять наличие фильтров от ультрафиолета, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Абзац». Врач подчеркнула, что очки с ярким затемнением, но без соответствующей защиты, могут быть опасны для глаз.

Шилова объяснила, что у человеческого глаза есть встроенный механизм самозащиты — зрачок. Он автоматически изменяет свой размер в зависимости от яркости света: сужается до точки в яркий солнечный день и расширяется в темноте.

Врач призвала быть внимательным при выборе солнцезащитных очков. Она добавила, что такие очки можно приобрести только в специализированных оптиках и они стоят несколько дороже. А предлагаемые в масс-маркете модели, скорее всего, не обладают защитой от ультрафиолета и служат больше как модный аксессуар.

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