Эксперт рассказала, на что обратить внимание при выборе солнцезащитных очков

Врач призвала быть внимательным при выборе солнцезащитных очков. Она добавила, что такие очки можно приобрести только в специализированных оптиках и они стоят несколько дороже. А предлагаемые в масс-маркете модели, скорее всего, не обладают защитой от ультрафиолета и служат больше как модный аксессуар.