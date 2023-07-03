Диетолог предупреждает: после 50 лет фрукты могут быть опасны для некоторых людей

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что у многих людей после 50 лет могут возникать сахарный диабет или нечувствительность к глюкозе, что делает определенные фрукты опасными для них, сообщает «Вечерняя Москва».