Диетолог предупреждает: после 50 лет фрукты могут быть опасны для некоторых людей

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Специалист подчеркнула, что не возраст, а наличие заболеваний играет важную роль при определении противопоказаний к употреблению фруктов, пишет Pravda.Ru.
Врач рекомендует ограничивать потребление фруктов, таких как манго, бананы, сладкие яблоки и виноград, особенно при некомпенсированном диабете и высоком уровне сахара.
Арбузы и дыни, содержащие много воды, могут вызвать резкое повышение артериального давления у людей после 50 лет. Сочетание этих фруктов с соленой пищей может привести к задержке жидкости в организме и увеличению давления.
Однако полностью здоровые люди после 50 лет могут употреблять любые фрукты, но в умеренных количествах, заключила диетолог.