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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

Диетолог предупреждает: после 50 лет фрукты могут быть опасны для некоторых людей

3 июля 2023, 11:36
Диетолог Елена Соломатина предупредила, что у многих людей после 50 лет могут возникать сахарный диабет или нечувствительность к глюкозе, что делает определенные фрукты опасными для них, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что не возраст, а наличие заболеваний играет важную роль при определении противопоказаний к употреблению фруктов, пишет Pravda.Ru.

Врач рекомендует ограничивать потребление фруктов, таких как манго, бананы, сладкие яблоки и виноград, особенно при некомпенсированном диабете и высоком уровне сахара.

Арбузы и дыни, содержащие много воды, могут вызвать резкое повышение артериального давления у людей после 50 лет. Сочетание этих фруктов с соленой пищей может привести к задержке жидкости в организме и увеличению давления.

Однако полностью здоровые люди после 50 лет могут употреблять любые фрукты, но в умеренных количествах, заключила диетолог.

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