Депутат ГД Власов предложил установить в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

В своем обращении Власов отметил, что сервисы онлайн-заказа и доставки продуктов стали очень популярными у населения из-за развития цифровых технологий. И даже пациенты, находящиеся в стационаре, часто пользуются этими услугами, чтобы оперативно получить необходимые товары, пишет RT