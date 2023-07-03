Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Депутат ГД Власов предложил установить в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

3 июля 2023, 15:07
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов предложил создать в больницах специальные зоны, где пациенты могут получать товары, заказанные через онлайн-сервисы доставки. Официальное письмо с этим предложением было отправлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В своем обращении Власов отметил, что сервисы онлайн-заказа и доставки продуктов стали очень популярными у населения из-за развития цифровых технологий. И даже пациенты, находящиеся в стационаре, часто пользуются этими услугами, чтобы оперативно получить необходимые товары, пишет RT

Однако не все медицинские учреждения имеют специальные зоны для передачи заказанных товаров пациентам. В некоторых случаях курьеры доставляют товары прямо в холл больницы или даже за ее пределы.

Поэтому Власов предложил рассмотреть возможность создания специальных зон передачи товаров в медицинских учреждениях. Это поможет обеспечить порядок и соблюдение санитарных норм при взаимодействии пациентов со службами доставки.

Подпишитесь
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Сегодня, 11:26
Награжден орденом Мужества посмертно. На СВО погиб молодой боец из Омской области
Сегодня, 04:59
«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли
Сегодня, 05:50
Теперь официально. Главой Черлакского района временно назначили Алексея Меркушова
Сегодня, 10:59
Ново-Еврейскому кладбищу в Омске планируют придать вероисповедальный статус
Сегодня, 10:57
Михаил Сутягинский вложил дополнительные деньги в строительство кремниевого завода
Сегодня, 05:39