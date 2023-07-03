Депутат ГД Власов предложил установить в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В своем обращении Власов отметил, что сервисы онлайн-заказа и доставки продуктов стали очень популярными у населения из-за развития цифровых технологий. И даже пациенты, находящиеся в стационаре, часто пользуются этими услугами, чтобы оперативно получить необходимые товары, пишет RT
Однако не все медицинские учреждения имеют специальные зоны для передачи заказанных товаров пациентам. В некоторых случаях курьеры доставляют товары прямо в холл больницы или даже за ее пределы.
Поэтому Власов предложил рассмотреть возможность создания специальных зон передачи товаров в медицинских учреждениях. Это поможет обеспечить порядок и соблюдение санитарных норм при взаимодействии пациентов со службами доставки.