Бизнес-коуч: Стоит ли бояться искусственного интеллекта?

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Вести Подмосковья». Эксперт считает, что человек всегда будет контролировать ИИ, а страх перед ним у людей возникает из-за недостаточной осведомленности о его возможностях. Чтобы преодолеть этот страх, Че считает необходимым больше информировать о технологиях.
Эксперт напоминает, что ИИ уже присутствует во многих сферах нашей жизни, включая банковскую и образовательную сферы. Однако все процессы остаются полностью под контролем человека. Коуч подчеркивает, что важно научиться взаимодействовать с ИИ и практиковаться в его использовании.
Она также отмечает, что для успешного взаимодействия с ИИ необходимо изучить различные программы, основанные на ИИ, и применять их для повышения эффективности работы и достижения качественных результатов.