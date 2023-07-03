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Updated Сегодня, 17:26

Бизнес-коуч: Стоит ли бояться искусственного интеллекта?

3 июля 2023, 17:23
Юлия Че, специалист по нейромаркетингу и бизнес-коуч, ответила на вопрос о том, нужно ли опасаться искусственного интеллекта (ИИ) или можно научиться им управлять.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Вести Подмосковья». Эксперт считает, что человек всегда будет контролировать ИИ, а страх перед ним у людей возникает из-за недостаточной осведомленности о его возможностях. Чтобы преодолеть этот страх, Че считает необходимым больше информировать о технологиях.

Эксперт напоминает, что ИИ уже присутствует во многих сферах нашей жизни, включая банковскую и образовательную сферы. Однако все процессы остаются полностью под контролем человека. Коуч подчеркивает, что важно научиться взаимодействовать с ИИ и практиковаться в его использовании.

Она также отмечает, что для успешного взаимодействия с ИИ необходимо изучить различные программы, основанные на ИИ, и применять их для повышения эффективности работы и достижения качественных результатов.

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