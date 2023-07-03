Бизнес-коуч: Стоит ли бояться искусственного интеллекта?

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Вести Подмосковья». Эксперт считает, что человек всегда будет контролировать ИИ, а страх перед ним у людей возникает из-за недостаточной осведомленности о его возможностях. Чтобы преодолеть этот страх, Че считает необходимым больше информировать о технологиях.