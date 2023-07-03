Баланин: Система ОМС готова к современным вызовам

Также дополнится список видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой с применением уникальных методов лечения. В прошлом году в него входило восемь методов: шесть для сердечно-сосудистой хирургии, два — для трансплантации органов. В текущем году список содержит уже девять методов. Все они сложные и дорогостоящие, их стоимость варьируется от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.