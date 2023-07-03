Баланин: Система ОМС готова к современным вызовам

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:34
В этом году системе обязательного медицинского страхования в России исполняется тридцать лет. Баланин отметил, что за прошедшие годы потенциал системы ОМС значительно вырос и она стала неотъемлемой частью российского здравоохранения, пишет ТАСС.
«Одним из приоритетных для сферы здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования направлений в последние годы является финансирование амбулаторного звена, на эти цели в 2023 году планируется направить более 1 трлн рублей, или 39% от общего объема финансирования», — отметил глава ФОМС.
Это даст возможность значительно расширить оказание амбулаторной помощи, нарастить объемы профилактики, диспансеризации и медицинской реабилитации.
В последние годы вся работа системы обязательного медстрахования направлена на развитие превентивной медицины. По полису ОМС граждане РФ могут пройти диспансеризацию, что позволяет на ранней стадии выявить заболевания, факторы риска, а также выработать необходимые рекомендации для сохранения здоровья.
По словам Баланина, порядок диспансеризации постоянно совершенствуется. Расширяется список исследований в рамках скрининга онкологических заболеваний. Система направлена на оказание медпомощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, на предотвращение осложнений и обострений.
В текущем году профилактическими мероприятиями планируют охватить свыше восьмидесяти шести миллионов человек, в том числе одиннадцать миллионов смогут пройти углубленную диспансеризацию, что на 66,3 процента больше, чем в прошлом году.
Также дополнится список видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой с применением уникальных методов лечения. В прошлом году в него входило восемь методов: шесть для сердечно-сосудистой хирургии, два — для трансплантации органов. В текущем году список содержит уже девять методов. Все они сложные и дорогостоящие, их стоимость варьируется от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.
«Например, открытое одномоментное протезирование практически всей аорты и ее ветвей позволяет заменить за одну операцию весь сосуд. Ранее замена производилась за две-три операции. Стоимость такого лечения — более 4 млн рублей», — отметил глава ФОМС.
Введение цифровых полисов обязательного медицинского страхования также стало важным этапом развития системы ОМС. Теперь в медицинское учреждение не нужно брать пластиковый или бумажный документ, но при этом они остаются действительными и не требуют замены.