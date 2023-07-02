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Published Сегодня, 09:03

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В Омске несколько дней не могут найти сутулого мужчину с татуировкой ВДВ

2 июля 2023, 09:03
Фото: 1MI
иллюстрация
За дело взялись волонтеры.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» объявил о поисках 55-летнего мужчины. 27 июня в 05:35 он вышел из своего дома в селе Морозовка Омского района и не вернулся.

Волонтеры описывают приметы: худощавое телосложение, серо-голубые глаза, прямые короткие русые волосы, редкие желтые зубы. Был одет в черную кепку, темную ветровку, темно-синие джинсы, черную футболку и такого же цвета туфли.

Из особых примет: сутулость, три шрама на левой щеке и на виске, на левом плече — тату в виде парашюта ВДВ.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят связаться с полицией или поисковым отрядом. Фотографию пропавшего можно найти в официальной группе «ДоброСпас-Омск».

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#Пропал#Пропал человек#Поиск#Волонтерство#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Омский район
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