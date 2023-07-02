У защитника омского «Авангарда» родился сын

28-летний хоккеист является обладателем Кубка Гагарина 2018 года. За всю карьеру выступал за клубы: «Ирбис» (Казань, 2011-2015), «Барс» (Казань, 2012-2016, 2019-2021), «Ак Барс» (Казань, 2015-2020), ХК «Сочи» (2019-2020), «Нефтехимик» (Нижнекамск, 2020-2021), «Витязь» (Московская область, 2022-2023). Сейчас контракт с «Авангардом» действует до 30 апреля 2025 года.