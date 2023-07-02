Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Изображение материала

У защитника омского «Авангарда» родился сын

2 июля 2023, 04:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Мальчика назвали Демидом.

В официальном телеграм-канале хоккейного клуба «Авангард» вечером 1 июля сообщили, что у защитника Романа Абросимова и его жены Юлии родился сын. Малыш весит 3 800, ростом 53 сантиметра. Мальчика назвали Демидом.

В соцсетях уже появилась фотография из молодого отца с сыном на руках. Снимок сделан в больничной палате.

28-летний хоккеист является обладателем Кубка Гагарина 2018 года. За всю карьеру выступал за клубы: «Ирбис» (Казань, 2011-2015), «Барс» (Казань, 2012-2016, 2019-2021), «Ак Барс» (Казань, 2015-2020), ХК «Сочи» (2019-2020), «Нефтехимик» (Нижнекамск, 2020-2021), «Витязь» (Московская область, 2022-2023). Сейчас контракт с «Авангардом» действует до 30 апреля 2025 года.

Стало известно расписание игр омского «Авангарда» в новом сезоне
Узнать подробнее
#Дети#Хоккеист#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Общество#Новости#Спорт#Омская область#Омск#Роман Абросимов
Подпишитесь
Пожар на Волгоградской, массовое отравление детей, новая транспортная схема в Омске
Сегодня, 09:34
Невыносимая жара и грозы. Омичей снова ждет странная погода
Сегодня, 06:25
«Химический ад». Омичи ощутили последствия режима «черного неба»
Сегодня, 04:40
Соревнования 18+. Под Омском прошел заплыв на секс-куклах
Сегодня, 06:23
Пугающие цифры. Сколько пожаров в жилых домах произошло в Омской области в 2023 году
Сегодня, 09:13
«Уберите ее от детей». В Омской области школьница жестоко избила девочку
Сегодня, 03:43