У защитника омского «Авангарда» родился сын

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В официальном телеграм-канале хоккейного клуба «Авангард» вечером 1 июля сообщили, что у защитника Романа Абросимова и его жены Юлии родился сын. Малыш весит 3 800, ростом 53 сантиметра. Мальчика назвали Демидом.
В соцсетях уже появилась фотография из молодого отца с сыном на руках. Снимок сделан в больничной палате.
28-летний хоккеист является обладателем Кубка Гагарина 2018 года. За всю карьеру выступал за клубы: «Ирбис» (Казань, 2011-2015), «Барс» (Казань, 2012-2016, 2019-2021), «Ак Барс» (Казань, 2015-2020), ХК «Сочи» (2019-2020), «Нефтехимик» (Нижнекамск, 2020-2021), «Витязь» (Московская область, 2022-2023). Сейчас контракт с «Авангардом» действует до 30 апреля 2025 года.