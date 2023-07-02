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Работа в «минус». Омские компании понесли миллиарды убытков

2 июля 2023, 10:27
Фото: 1MI
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Омские организации понесли 3,3 млрд убытков

Аналитика представлена за январь — апрель 2023 года.

Омские статистики проанализировали работу местных организаций в январе — апреле 2023 года. Компании получили положительный сальдированный финансовый результат — более 33 миллиардов рублей. Это почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Работала в «плюс» 371 организация. Общий размер прибыли — около 37 миллиардов рублей. Наибольшую выгоду получали фирмы, связанные с обрабатывающим производством, транспортировкой и хранением, обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха.

Убыточными оказались 137 организаций. Совокупная сумма потерь — свыше трех миллиардов рублей.

Напомним, ранее мы рассказывали о ситуации на рынке труда в регионе:

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#Статистика#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Омскстат
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