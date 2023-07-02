Работа в «минус». Омские компании понесли миллиарды убытков

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Омские статистики проанализировали работу местных организаций в январе — апреле 2023 года. Компании получили положительный сальдированный финансовый результат — более 33 миллиардов рублей. Это почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Работала в «плюс» 371 организация. Общий размер прибыли — около 37 миллиардов рублей. Наибольшую выгоду получали фирмы, связанные с обрабатывающим производством, транспортировкой и хранением, обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха.
Убыточными оказались 137 организаций. Совокупная сумма потерь — свыше трех миллиардов рублей.
Напомним, ранее мы рассказывали о ситуации на рынке труда в регионе: