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«Позор». Омичи пожаловались на состояние школы, не вошедшей в программу капремонта

2 июля 2023, 12:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи указали на плачевное состояние школы №142

Горожане переживают за учеников и педагогов.

Омич пожаловался на состояние здания начальной школы №142. Она находится в Октябрьском округе, по адресу: улица Свободы, 54.

«Хотел бы обратить внимание администрации города на плачевное состояние», — говорит автор поста в группе «Омск ВК». К тексту приложены фотографии с места. На снимках видны трещины на фасаде, разрушающаяся облицовка, выпавшие местами кирпичи, большие щели у фундамента.

здание школы №142здание школы №142
здание школы №142здание школы №142
здание школы №142здание школы №142
здание школы №142здание школы №142
здание школы №142здание школы №142
здание школы №142
Фото: скриншот паблика Омск ВК

Омичи в комментариях поддержали недовольство. Говорят, в таких условиях и качество образования будет страдать. Пользователи задались вопросом о родительском комитете и руководстве учебного заведения, мол, почему никто не принимает меры. Им советуют писать жалобы и обращаться в инстанции.

«Странно, что не включили в список школ на капитальный ремонт. Действительно позор, что наши дети учатся в таких условиях. Там в некоторых классах ужасный холод», — написал один из пользователей.

Мы проверили, школы №142 нет в списке объектов на масштабный капремонт. Подробнее о нем мы рассказывали ранее:

В омском депобре рассказали, где будут учиться ученики из закрытых на капремонт школ
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#Школа#Жалоба#Соцсети#Общество#Город#Новости#Омск
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