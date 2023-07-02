«Позор». Омичи пожаловались на состояние школы, не вошедшей в программу капремонта

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Омич пожаловался на состояние здания начальной школы №142. Она находится в Октябрьском округе, по адресу: улица Свободы, 54.
«Хотел бы обратить внимание администрации города на плачевное состояние», — говорит автор поста в группе «Омск ВК». К тексту приложены фотографии с места. На снимках видны трещины на фасаде, разрушающаяся облицовка, выпавшие местами кирпичи, большие щели у фундамента.
Омичи в комментариях поддержали недовольство. Говорят, в таких условиях и качество образования будет страдать. Пользователи задались вопросом о родительском комитете и руководстве учебного заведения, мол, почему никто не принимает меры. Им советуют писать жалобы и обращаться в инстанции.
«Странно, что не включили в список школ на капитальный ремонт. Действительно позор, что наши дети учатся в таких условиях. Там в некоторых классах ужасный холод», — написал один из пользователей.
Мы проверили, школы №142 нет в списке объектов на масштабный капремонт. Подробнее о нем мы рассказывали ранее: