Пожар на Волгоградской, массовое отравление детей, новая транспортная схема в Омске

На этой неделе омичи уделили внимание всем экологическим сферам. Начали с водных объектов. Минприроды прокомментировало появление нефтяного пятна на Иртыше. Правда, суть ответа в том, что сделать с пятном ничего нельзя. Чуть позже Роспотребнадзор представил итоги проверки качества воды в местных водоемах. Итак, чем может грозить купание в Иртыше: кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А, паразитарными болезнями. Тут и комментировать нечего.