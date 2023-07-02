Пожар на Волгоградской, массовое отравление детей, новая транспортная схема в Омске

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
Неделя началась с новости об отмене противопожарного режима в Омской области. По иронии судьбы, на следующий день в городе произошло серьезное возгорание. Огонь охватил крышу пятиэтажки на Волгоградской. Находится в здании было невозможно, жильцов временно разместили в ближайшей школе. Спустя час была оглашена предварительная причина пожара - удар молнии.
На возгорание обратила внимание прокуратура. Ситуацию взяли на контроль. Спасатели во время тушения давали прогнозы по обстановке. Паники не было, передавал наш корреспондент с места событий. Он сумел выяснить детали происшествия. Местные жители рассказали, кто первым заметил пламя. Мы публикуем уникальные кадры из квартиры, с которой началось возгорание.
На ночь погорельцев решили оставить в школе. Городу55 стало известно: обошлось без жертв и пострадавших. Теперь уже затопленное здание оставили без газа. Жильцам обещали предоставить временное жилье и выплатить материальную помощь. О том, как горел дом на Волгоградской, мы подробно описываем в материале ниже:
Это не единственный пожар на неделе. В тот же день трагедия произошла в Большеуковском районе. Ночью огонь охватил двухквартирный дом. В пожаре погибла молодая женщина. А 30 июня на Левобережье Омска загорелся автомобиль. Пламя перешло на стоящее рядом здание. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Тем временем сотрудники МЧС провели внеплановую проверку соблюдения противопожарной безопасности. Выяснилось, минерализованные полосы вокруг города небезопасны. Мэрии отвели два с половиной месяца на устранение недочетов. Всего по региону выявлено 130 нарушений пожарных правил в лесах. На фоне событий мы выяснили, во сколько областному бюджету обходятся масштабные пожары. А МЧС представили статистику по возгораниям в жилых домах за 2023 год.
В начале недели в Омске — еще одно происшествие. В больницу попали 19 юных спортсменов из Новокузнецка. Они приехали в наш город на соревнования по пляжному гандболу. Предварительный диагноз — пищевое отравление. Ситуацией заинтересовались следователи и прокуратура. Комментарии дали в минздраве, минспорта и Роспотребнадзоре.
На следующий день стало известно, когда детей выпишут из больницы. Угрозы для жизни не было, у многих пациентов состояние стабилизировалось. На инцидент отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ситуации.
Позже в Роспотребнадзоре огласили результаты проверки гостиницы, где жили спортсмены: выявлены нарушения. У детей обнаружили норовирус второго генотипа, он вызывает кишечную инфекцию. Заразились пациенты от женщины, которая готовила для хостела. Она работала дома, не имела документов, журнала и медкнижки. Омичку отстранили от работы.
Возбуждено уголовное дело. Дети шли на поправку. В местной больнице для них организовали второй ужин. Выписать пациентов планировалось 30 июня.
На неделе произошло немало жутких инцидентов. Представляем криминальный дайджест:
27 июня Омск накрыло градом размером с пятирублевую монету. У нас есть видео и фото. Погода повлияла на работу парков, там отключили аттракционы; на сотрудников УДХБ, им пришлось долго откачивать воду с затопленных улиц. Во время ливня затопило торговый центр на Левом берегу. Мы публикуем запись с места событий.
Хуже всего пришлось жителям аварийных домов. Помните пятиэтажку на Мира, где туалеты перекочевали на кухню? Так вот после дождя здание затопило. На ситуацию отреагировали в госжилинспекции.
Вопрос аварийных домов в Омской области стоит остро. Там тяжело и без капризов погоды. Мы постарались разобраться, как живут омичи в опасных строениях. Читайте:
Аварийные дома еще и по бюджету бьют. Например, на снос двухэтажки в Ленинском округе выделили два миллиона рублей. Подрядчика сейчас ищут.
А мы на всякий случай опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Спойлер: урагана не предвидится.
На этой неделе омичи уделили внимание всем экологическим сферам. Начали с водных объектов. Минприроды прокомментировало появление нефтяного пятна на Иртыше. Правда, суть ответа в том, что сделать с пятном ничего нельзя. Чуть позже Роспотребнадзор представил итоги проверки качества воды в местных водоемах. Итак, чем может грозить купание в Иртыше: кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А, паразитарными болезнями. Тут и комментировать нечего.
От воды к земле: свалки. В четверг в Москаленском районе обнаружили сразу три незаконные свалки. Местная администрация в прошлом году должна была позаботиться о ликвидации. И позаботилась. Сейчас территория чиста.
Любимое на десерт. Про выбросы. 28 июня в омском воздухе зафиксировали избыток сероводорода. Режим «черного неба» объявляли два дня подряд: в субботу и в воскресенье. Омичи ощутили все «прелести» душных выходных. Мы собрали жалобы на выбросы из соцсетей.
На неделе Омск был особенно гостеприимен. К нам приезжали сразу три федеральных чиновника. Обо всем по порядку.
С 1 июля в Омске заработала новая схема движения общественного транспорта. Горожан к этому готовили заранее, рассказали об изменениях. Профильные ведомства отныне следят за тем, как маршрутчики соблюдают правила. Им, кстати, предложили трудоустроиться в муниципальные предприятия. «Сменить зыбкую почву частного сектора на стабильность и уверенность», — говорит мэр Омска Сергей Шелест.
В центре города решено оборудовать 10 новых остановок. К работе уже приступили. Омичи информацию восприняли с опасением. Глава дептранса Вадим Кормилец ответил. Также ведомство запустило опрос на госуслугах: как жители региона относятся к выделенным полосам? Оставить свое мнение можно до 31 августа.
А пока мы рассказываем, где ловить транспорт, который больше не ходит по привычным маршрутам.
29 июня был объявлен новый председатель совета директоров омского «Авангарда». Им стал Михаил Аверин. Что о нем известно, можно почитать здесь.
КХЛ представила календарь чемпионата 2023/2024. Команды проведут 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным — 165. Омичи откроют сезон дома, сразятся с новосибирской «Сибирью».
И еще пара новостей около «Авангарда». 18-летнего защитника Михаила Гуляева задрафтовали в «Колорадо Эвеланш». А у защитника Романа Абросимова родился сын. Назвали Демидом.
Пойдем по хронологии культурных событий в Омской области. 1 и 2 июля — Симфопарк. Рассказываем тут, что ждало гостей главного музыкального события лета.
15 июля на аэродроме «Поповка» в Азовском районе пройдет аэромузыкальный фестиваль «Время». Выступят: Юлия Чичерина и Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, группы Total, «Земляне» и «Ума Турман».
Традиционная выставка «Флора». Ее оформление обойдется в девять миллионов рублей. Подведены итоги аукциона на определение подрядчика. Охраной цветочных композиций займется ЧОП «Свои».
О былом. 1 июля в Омской области прошел заплыв на резиновых секс-куклах. Там побывал наш корреспондент, поэтому держите подробный репортаж. Соревнование состоялось на двухдневном празднике «Наш фестиваль». О том, как прошел он: