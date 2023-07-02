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Полиция составила протокол после драки школьниц в Калачинске Омской области

2 июля 2023, 06:50
Фото: 1MI
иллюстрация
Виновницу конфликта поставили на учет.

Полиция отреагировала на информацию об избиении девочки в Калачинске. Установлено: конфликт между школьницами произошел 24 июня.

Жертвой оказалась 14-летняя девушка. Ее ударила 17-летняя знакомая из-за личных неприязненных отношений.

Составлен административный протокол по статье «Побои». Сейчас правоохранители проводят проверку. 17-летнюю школьницу поставили на профилактический учет.

Подробнее об инциденте мы рассказывали ранее:

«Уберите ее от детей». В Омской области школьница жестоко избила девочку
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#Полиция#Драка#Соцсети#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Калачинск
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