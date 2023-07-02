Полиция составила протокол после драки школьниц в Калачинске Омской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Полиция отреагировала на информацию об избиении девочки в Калачинске. Установлено: конфликт между школьницами произошел 24 июня.
Жертвой оказалась 14-летняя девушка. Ее ударила 17-летняя знакомая из-за личных неприязненных отношений.
Составлен административный протокол по статье «Побои». Сейчас правоохранители проводят проверку. 17-летнюю школьницу поставили на профилактический учет.
Подробнее об инциденте мы рассказывали ранее: