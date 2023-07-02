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Омичи стали производить больше молока, сметаны и масел

2 июля 2023, 05:16
Фото: 1MI
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Статистики проанализировали производственный рынок.

Омскстат представил данные о промышленности производстве по итогам мая 2023 года. Показатели выросли почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лучшие объемы показывают предприятия обрабатывающей отрасли. В три раза увеличился выпуск транспортных средств и оборудования, почти в 2,5 раза — электрооборудования. Выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий, минеральной продукции, металлических, резиновых и пластмассовых товаров.

Объемы продовольствия увеличились более чем на 5%. Рост демонстрирует молоко (+39,4%), сметана (+22,7%), растительное масло (+21,7%), говядина (+16,7%), сыры (+14,4%).

А вот снижение показателей наблюдается в добывающей отрасли, энергетике, тепло- и газоснабжении, водоснабжении и водоотведении, утилизации отходов и ликвидации загрязнений.

В целом за январь–май 2023 года индекс промышленного производства составил 108,3%.

Среднемесячная зарплата омичей выросла до 52 тысяч в апреле этого года
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#Статистика#Омскстат#Производство#Промышленность#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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