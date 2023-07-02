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Омичам рассказали, когда выгоднее взять отпуск в 2024 году

2 июля 2023, 11:48
Фото: 1MI
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Рассказываем про выходные дни, удобный отпуск и законное продление отдыха.

Выходные дни в 2024 году

Федеральный минтруд опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. В связи с этим юрист сервиса по поиску работы «SuperJob» пояснил омичам, когда будет удобнее взять отпуск.

Сперва разберемся с выходными. Отдыхать будем в следующие дни:

  • с 1 по 8 января. 30 и 31 декабря 2023-го — это суббота и воскресенье;
  • с 23 по 25 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 28 апреля по 1 мая;
  • с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • с 3 по 4 ноября;
  • с 29 по 31 декабря (с последующим переходом выходных на 2025 год).

Продление выходных в некоторых месяцах повлияла на рабочие субботы. Таковыми будут 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

Когда выгодно брать отпуск в 2024 году

Наиболее выгодными периодами для отпуска будут с финансовой точки зрения:

  • июль — 23 рабочих дня;
  • август — 22 рабочих дня;
  • октябрь (23 рабочих дня).

А вот самые неудачные для кошелька месяцы:

  • январь — 17 рабочих дней;
  • февраль — 19 рабочих дней;
  • март — 20 рабочих дней;
  • май — 20 рабочих дней;
  • июнь — 19 рабочих дней.

Поясним: чем меньше трудовых будней в месяце, тем хуже это скажется на заработной плате. Стоимость одного дня может зависеть от соотношения зарплаты и количества рабочих будней.

Как законно продлить себе выходной

А вот для дополнительных выходных или части отпуска выгодно использовать май. Например, если взять 2 и 3 число, то можно отдыхать целую неделю: с 29 апреля по 5 мая. Или забронировать 6–8 мая, тогда выйдет девять выходных: с 4 по 12 мая. Не запрещено и объединить все, получится две недели без работы.

Как взять дополнительные дни отдыха? Есть несколько путей:

  • «отгул» — когда работник вышел в выходной или праздничный день, то есть труд сверхурочно;
  • донорство — если сотрудник является донором и сдает кровь, он имеет право на дополнительный выходной;
  • часть отпуска или отпуск за свой счет — необходимо индивидуально обговаривать это с работодателем.
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#Отпуск#Выходные дни#Общество#Отдых#Работа#Новости#Омск#Омская область
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