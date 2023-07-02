А вот для дополнительных выходных или части отпуска выгодно использовать май. Например, если взять 2 и 3 число, то можно отдыхать целую неделю: с 29 апреля по 5 мая. Или забронировать 6–8 мая, тогда выйдет девять выходных: с 4 по 12 мая. Не запрещено и объединить все, получится две недели без работы.