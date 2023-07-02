Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Федеральный минтруд опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. В связи с этим юрист сервиса по поиску работы «SuperJob» пояснил омичам, когда будет удобнее взять отпуск.
Сперва разберемся с выходными. Отдыхать будем в следующие дни:
Продление выходных в некоторых месяцах повлияла на рабочие субботы. Таковыми будут 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.
Наиболее выгодными периодами для отпуска будут с финансовой точки зрения:
А вот самые неудачные для кошелька месяцы:
Поясним: чем меньше трудовых будней в месяце, тем хуже это скажется на заработной плате. Стоимость одного дня может зависеть от соотношения зарплаты и количества рабочих будней.
А вот для дополнительных выходных или части отпуска выгодно использовать май. Например, если взять 2 и 3 число, то можно отдыхать целую неделю: с 29 апреля по 5 мая. Или забронировать 6–8 мая, тогда выйдет девять выходных: с 4 по 12 мая. Не запрещено и объединить все, получится две недели без работы.
Как взять дополнительные дни отдыха? Есть несколько путей: