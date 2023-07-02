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Новым главой Кормиловки в Омской области стал 33-летний многодетный отец

2 июля 2023, 14:26
Фото: 1MI
иллюстрация

Новым главой Кормиловки стал многодетный отец Илья Филипцов

Он вступил в должность 21 июня.

На сайте администрации Кормиловского городского поселения отображены изменения в структуре руководства. 16 июня главой поселения был избран Илья Филипцов. В должность вступил 21 июня.

33-летний мужчина родился в Горьковском районе. В Кормиловский переехал в 1991 году. Работал вссистентом режиссера в хоккейном клубе «Авангард», на посту начальника отдела по делам молодежи в кормиловской администрации. С 2021 по 2023 годы Филипцов возглавлял Юрьевское сельское поселение.

Известно, что омич женат и является многодетным отцом, у него четверо детей.

Напомним, ранее Кормиловкой руководил Дмитрий Зоткин. Однако на него возбудили административное дело за нарушение контрактной системы. В мае этого года с экс-главы также взыскали средства за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Мы рассказывали об этом:

С главы поселения под Омском взыскали деньги за работы по освещению в Кормиловке
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#Политика#Общество#Новости#Омская область#Кормиловский район
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