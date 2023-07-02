Новым главой Кормиловки в Омской области стал 33-летний многодетный отец

Напомним, ранее Кормиловкой руководил Дмитрий Зоткин. Однако на него возбудили административное дело за нарушение контрактной системы. В мае этого года с экс-главы также взыскали средства за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Мы рассказывали об этом: