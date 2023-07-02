«Никому нет дела». Омские подростки с крыши «заброшки» бросают кирпичи на прохожих

Поясним: заброшенное здание построено в 80-е годы, это один из бывших корпусов электромеханического завода. Площадь объекта превышает 20 тысяч квадратных метров. В прошлом году его пытались продать за 80 миллионов рублей. В помещениях когда-то находились лаборатории. Сейчас там нет окон, лежит строительный мусор, кафель давно отвалился.