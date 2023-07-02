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«Никому нет дела». Омские подростки с крыши «заброшки» бросают кирпичи на прохожих

2 июля 2023, 12:44
Фото: 1MI
иллюстрация

Подростки в Омске с крыши заброшенного завода бросают камни на прохожих

Местные жители сетуют на бездействие профильных органов.

Омичи пытаются обратить внимание на ситуацию, связанную с заброшенным зданием по улице Харьковская. Многоэтажный корпус почти никак не огорожен, попасть на территорию легко. Именно этим занимаются юные местные жители.

«Они ходят по крыше, бросают кирпичи и камни на проезжающие автомобили и идущих людей. Никому нет дела до данной проблемы», — пишет автор поста в группе «Аварийный Омск». Говорит, в полицию заявляли, но безрезультатно.

Очевидец не только переживает за сохранность машин и здоровье прохожих, но и за безопасность подростков. Велика вероятность трагедии.

заброшенное зданиезаброшенное здание
заброшенное зданиезаброшенное здание
заброшенное зданиезаброшенное здание
заброшенное зданиезаброшенное здание
заброшенное здание
Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

Горожане в комментариях отреагировали на ситуацию негативно. Поведение детей заставляет переживать. Пользователи также сетуют на бездействие профильных органов.

Поясним: заброшенное здание построено в 80-е годы, это один из бывших корпусов электромеханического завода. Площадь объекта превышает 20 тысяч квадратных метров. В прошлом году его пытались продать за 80 миллионов рублей. В помещениях когда-то находились лаборатории. Сейчас там нет окон, лежит строительный мусор, кафель давно отвалился.

Ранее мы рассказывали еще об одном вопиющем инциденте с участием подростков. Школьница избила знакомую из личной неприязни.

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#Заброшенное здание#Омичи#Жалобы#Соцсети#Полиция#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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