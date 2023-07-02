«Никому нет дела». Омские подростки с крыши «заброшки» бросают кирпичи на прохожих

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Омичи пытаются обратить внимание на ситуацию, связанную с заброшенным зданием по улице Харьковская. Многоэтажный корпус почти никак не огорожен, попасть на территорию легко. Именно этим занимаются юные местные жители.
«Они ходят по крыше, бросают кирпичи и камни на проезжающие автомобили и идущих людей. Никому нет дела до данной проблемы», — пишет автор поста в группе «Аварийный Омск». Говорит, в полицию заявляли, но безрезультатно.
Очевидец не только переживает за сохранность машин и здоровье прохожих, но и за безопасность подростков. Велика вероятность трагедии.
Горожане в комментариях отреагировали на ситуацию негативно. Поведение детей заставляет переживать. Пользователи также сетуют на бездействие профильных органов.
Поясним: заброшенное здание построено в 80-е годы, это один из бывших корпусов электромеханического завода. Площадь объекта превышает 20 тысяч квадратных метров. В прошлом году его пытались продать за 80 миллионов рублей. В помещениях когда-то находились лаборатории. Сейчас там нет окон, лежит строительный мусор, кафель давно отвалился.
Ранее мы рассказывали еще об одном вопиющем инциденте с участием подростков. Школьница избила знакомую из личной неприязни.