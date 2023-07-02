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Published Сегодня, 06:25

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Невыносимая жара и грозы. Омичей снова ждет странная погода

2 июля 2023, 06:25
Фото: 1MI
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На Омск надвигаются жара, дождь, грозы и ветер

По ночам обстановка будет спокойной.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Новая неделя начнется с жары- до +34 градусов. Местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Днем 4 июля температура воздуха останется на том же уровне. В некоторых районах ожидаются кратковременный дождь и грозы. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Осадки сохранятся в ночь на среду.

5 июля омичей ждет небольшое похолодание до +31 градуса. Прогнозируются дождь, гроза и сильный ветер.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, также по данным Обь-Иртышского УГМС в регионе 2 июля действовал режим НМУ до 11:00. Мы рассказывали о жалобах горожан на неприятные запахи:

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#Погода#Прогноз погоды#Жара#Дождь#Гроза#Ветер#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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