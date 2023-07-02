Невыносимая жара и грозы. Омичей снова ждет странная погода

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Новая неделя начнется с жары- до +34 градусов. Местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
Днем 4 июля температура воздуха останется на том же уровне. В некоторых районах ожидаются кратковременный дождь и грозы. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Осадки сохранятся в ночь на среду.
5 июля омичей ждет небольшое похолодание до +31 градуса. Прогнозируются дождь, гроза и сильный ветер.
Напомним, также по данным Обь-Иртышского УГМС в регионе 2 июля действовал режим НМУ до 11:00. Мы рассказывали о жалобах горожан на неприятные запахи: