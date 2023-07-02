Коммуникации и кровля. Как идет капремонт омской школы за 114 млн рублей

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов посетили гимназию №75. Сейчас там идет капитальный реКмонт по федеральному проекту. Подрядчик — ООО «ГрантСтрой». Стоимость работ — почти 114 миллионов рублей.
На объекте в Ленинском округе трудятся 75 человек. В ближайшее время численность увеличится еще на 30. Рабочие обновляют отопительную систему, монтируют новую кровлю, прокладывают проводку и занимаются облицовкой внутренних стен.
Департамент образования в свою очередь закупает учебное оборудование. Градоначальник поручил завершить процедуру до 1 сентября.
Отметим, в рамках объезда делегация также посетила сквер имени Казанника, который сейчас благоустраивают.