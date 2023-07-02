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Коммуникации и кровля. Как идет капремонт омской школы за 114 млн рублей

2 июля 2023, 08:42
Фото: 1MI
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Мэр Омска Шелест рассказал о капремонте гимназии №75

Отставаний от сроков нет.

Мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов посетили гимназию №75. Сейчас там идет капитальный реКмонт по федеральному проекту. Подрядчик — ООО «ГрантСтрой». Стоимость работ — почти 114 миллионов рублей.

На объекте в Ленинском округе трудятся 75 человек. В ближайшее время численность увеличится еще на 30. Рабочие обновляют отопительную систему, монтируют новую кровлю, прокладывают проводку и занимаются облицовкой внутренних стен.

Департамент образования в свою очередь закупает учебное оборудование. Градоначальник поручил завершить процедуру до 1 сентября.

Отметим, в рамках объезда делегация также посетила сквер имени Казанника, который сейчас благоустраивают.

На время капремонта детей из школ Омской области распределят по детским садам
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#Школа#Ремонт#Капитальный ремонт#Мэрия#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Павел Попов
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