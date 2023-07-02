Избиение школьницы, жалобы на транспорт, заплыв для взрослых. Воскресный Омск

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В соцсетях стала распространяться скандальная видеозапись. Школьница жестоко избивала другую девочку.
Позже появились подробности: причина — личная неприязнь. Жертва была младше на три года. Полиция отреагировала на инцидент.
Прошло двое суток с момента внедрения новой схемы движения общественного транспорта в Омске. Мы собрали мнения горожан об изменениях. Спойлер: там мало хорошего.
В Омской области прошел «Заплыв на Зинах». Наш корреспондент увидел это своими глазами, успел пофотографировать и рассказал о событии.
Необычные состязания — часть масштабного проекта «Наш фестиваль». Два дня, тысяча участников, много музыки и развлечений. Про это мы тоже говорим в деталях.