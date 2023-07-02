Хоценко проверил строительство бассейна на омской Московке-2

Ранее омичам показали, как будет выглядеть спортивный объект. Комплекс планируется окрасить в черный и желтый цвета. Вход: козырек с двумя квадратными колоннами. На территории появятся лавочки, тротуары, деревья и кустарники. Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на шесть дорожек и малый 10-метровый. Общая площадь комплекса — почти пять тысяч квадратных метров.