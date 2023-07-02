Хоценко проверил строительство бассейна на омской Московке-2

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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1 июля в рамках традиционного субботнего объезда врио губернатора проверил ход строительства бассейна на Московке-2. Напомним, проект реализуют в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».
Рабочие трудятся ежедневно, сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Сейчас началась отделка внутренних помещений цоколя, продолжаются и внешние работы.
Ранее омичам показали, как будет выглядеть спортивный объект. Комплекс планируется окрасить в черный и желтый цвета. Вход: козырек с двумя квадратными колоннами. На территории появятся лавочки, тротуары, деревья и кустарники. Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на шесть дорожек и малый 10-метровый. Общая площадь комплекса — почти пять тысяч квадратных метров.