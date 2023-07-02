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Хоценко проверил строительство бассейна на омской Московке-2

2 июля 2023, 05:33
Фото: 1MI
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Рабочие находятся на объекте ежедневно.

1 июля в рамках традиционного субботнего объезда врио губернатора проверил ход строительства бассейна на Московке-2. Напомним, проект реализуют в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».

Рабочие трудятся ежедневно, сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Сейчас началась отделка внутренних помещений цоколя, продолжаются и внешние работы.

Ранее омичам показали, как будет выглядеть спортивный объект. Комплекс планируется окрасить в черный и желтый цвета. Вход: козырек с двумя квадратными колоннами. На территории появятся лавочки, тротуары, деревья и кустарники. Здание вместит два бассейна: большой 25-метровый на шесть дорожек и малый 10-метровый. Общая площадь комплекса — почти пять тысяч квадратных метров.

Омичам показали, как будет выглядеть новый бассейн на Московке-2
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#Строительство#Бассейн#Город#Новости#Омск#Виталий Хоценко
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