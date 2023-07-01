Житель Омской области заживо сжег супругу из-за развода

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении 50-летнего жителя села Цветнополье Азовского района, которого задержали за попытку жестокого убийства своей возлюбленной. Как выяснилось, причиной для этого стал развод.
«Совсем недавно пара развелась, но продолжали жить вместе. Из-за этого постоянно вспыхивали скандалы и ссоры», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Совместное проживание после развода с одной стороны огорчало, а с другой — раздражало подозреваемого. В итоге, как ранее сообщал Город55, все закончилось тем, что утром, 30 июня, после очередной ссоры мужчина облил супругу бензином и поджег. С ожогами головы, тела и рук не менее 70% тела женщину госпитализировали в больницу, а на ее обидчика возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Сейчас следователи выясняют все нюансы этого преступления и намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.