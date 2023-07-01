Житель Омской области заживо сжег супругу из-за развода

Совместное проживание после развода с одной стороны огорчало, а с другой — раздражало подозреваемого. В итоге, как ранее сообщал Город55, все закончилось тем, что утром, 30 июня, после очередной ссоры мужчина облил супругу бензином и поджег. С ожогами головы, тела и рук не менее 70% тела женщину госпитализировали в больницу, а на ее обидчика возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».