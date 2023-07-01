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Published Сегодня, 03:22

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Житель Омской области заживо сжег супругу из-за развода

1 июля 2023, 03:22
Фото: 1MI
Уголовное дело пока возбуждено по статье за покушение на убийство
Пара совсем недавно расторгла брак, но продолжала жить вместе, что огорчало и раздражало подозреваемого.

Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении 50-летнего жителя села Цветнополье Азовского района, которого задержали за попытку жестокого убийства своей возлюбленной. Как выяснилось, причиной для этого стал развод.

«Совсем недавно пара развелась, но продолжали жить вместе. Из-за этого постоянно вспыхивали скандалы и ссоры», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Совместное проживание после развода с одной стороны огорчало, а с другой — раздражало подозреваемого. В итоге, как ранее сообщал Город55, все закончилось тем, что утром, 30 июня, после очередной ссоры мужчина облил супругу бензином и поджег. С ожогами головы, тела и рук не менее 70% тела женщину госпитализировали в больницу, а на ее обидчика возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Сейчас следователи выясняют все нюансы этого преступления и намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

В Омской области местный житель облил свою жену бензином и поджег
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