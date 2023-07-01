Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Изображение материала

В омском минспорта прокомментировали инцидент с директором детского лагеря «Орленок»

1 июля 2023, 05:49
Фото: 1MI
В растрате подозревают бывшего директора лагеря
По уверениям ведомства, бывший директор лагеря не задержан, а числится в статусе подозреваемого.

В Министерстве спорта и молодежной политики Омской области прокомментировали инцидент с директором детского лагеря «Орленок», который попался на незаконной сдаче черного и цветного металла.

«Бывший директор ДОЛ „Орленок“ в настоящее время не задержан, а подозревается в незаконном сборе, вывозе и сдаче черного и цветного металлов», — пояснили в региональном Минспорта.

При этом в ведомстве заявили, что в данном случае речь идет об инциденте, который произошел еще в 2021 году, когда лагерь возглавлял Станислав Петровский.

«В рамках служебного расследования была проведена инвентаризационная проверка имущества, находящегося на балансе лагеря. По ее результатам нарушений не нашли», — заявили в ведомстве.

Тем не менее, уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» возбуждено, и подозреваемым в нем значится как раз бывший директор лагеря.

Отметим, что нынешний руководитель Максим Хохлов был назначен на этот пост 1 июня 2023 года.

В Омской области директор детского лагеря попался на незаконной сдаче металла
Узнать подробнее
#Уголовное дело#Суд#Лагерь#Металл#Растрата#Общество#Происшествия#Город#Дети#Новости#Омск#Омская область#Россия#Станислав Петровский#Максим Хохлов#Василий Попов
Подпишитесь
Задохнемся. Омичей предупредили об опасном воздухе
Сегодня, 05:17
В Омской области директор детского лагеря попался на незаконной сдаче металла
Сегодня, 03:56
На выходных омичей ждет мощное потепление
Сегодня, 04:13
Горим и платим. Во сколько для бюджета Омской области обошлись масштабные пожары
30 июня 06:00
Где в Омске будут ловить маршрутки, которые не хотят ездить по новой схеме движения
Сегодня, 07:55