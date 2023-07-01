В омском минспорта прокомментировали инцидент с директором детского лагеря «Орленок»

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:53
В Министерстве спорта и молодежной политики Омской области прокомментировали инцидент с директором детского лагеря «Орленок», который попался на незаконной сдаче черного и цветного металла.
«Бывший директор ДОЛ „Орленок“ в настоящее время не задержан, а подозревается в незаконном сборе, вывозе и сдаче черного и цветного металлов», — пояснили в региональном Минспорта.
При этом в ведомстве заявили, что в данном случае речь идет об инциденте, который произошел еще в 2021 году, когда лагерь возглавлял Станислав Петровский.
«В рамках служебного расследования была проведена инвентаризационная проверка имущества, находящегося на балансе лагеря. По ее результатам нарушений не нашли», — заявили в ведомстве.
Тем не менее, уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» возбуждено, и подозреваемым в нем значится как раз бывший директор лагеря.
Отметим, что нынешний руководитель Максим Хохлов был назначен на этот пост 1 июня 2023 года.