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Published Сегодня, 08:56

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В Омске вновь запустили рейсы прогулочных теплоходов по Иртышу

1 июля 2023, 08:56
Фото: Город55
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Водные прогулки организуют каждый день.

С сегодняшнего дня, с 1 июля, омичи могут вновь отправиться в путешествие по Иртышу. Прогулочные теплоходы «Москва» работают в привычном режиме. Отправление происходит с причала в Воскресенском сквере ежедневно.

«Синоптики обещают жаркие выходные, поэтому будем рады вам на прогулках по реке», — сообщается в паблике «Омский теплоход».

Расписание прогулочных маршрутов:

  • 10:00 — 11:00
  • 11:30 — 12:30
  • 13:00 — 14:00
  • 14:30 — 15:30
  • 16:00 — 17:00
  • 17:30 — 18:30
  • 19:00 — 20:00
  • 20:30 — 21:30

Стоимость поездки для взрослого составит 400 рублей, для ребенка — 300 рублей. Дети до пяти лет могут кататься на теплоходе бесплатно, но для этого нужно предоставить документ о возрасте ребенка.

Напомним, что прогулочные рейсы по Иртышу отменяли с 28 июня из-за продолжительного шторма в регионе. На область обрушился не только мощный ливень, но и град размером с пятирублевую купюру.

Сегодня же, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, днем потеплеет до +22… +27 градусов. В воскресенье, 2 июля, в светлое время суток максимальная температура воздуха составит +31. Возможны дожди, но кратковременные.

На выходных омичей ждет мощное потепление
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Город#Рейсы теплохода#Теплоход#Маршруты теплохода#Развлечения
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