В Омске вновь запустили рейсы прогулочных теплоходов по Иртышу

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
С сегодняшнего дня, с 1 июля, омичи могут вновь отправиться в путешествие по Иртышу. Прогулочные теплоходы «Москва» работают в привычном режиме. Отправление происходит с причала в Воскресенском сквере ежедневно.
«Синоптики обещают жаркие выходные, поэтому будем рады вам на прогулках по реке», — сообщается в паблике «Омский теплоход».
Расписание прогулочных маршрутов:
Стоимость поездки для взрослого составит 400 рублей, для ребенка — 300 рублей. Дети до пяти лет могут кататься на теплоходе бесплатно, но для этого нужно предоставить документ о возрасте ребенка.
Напомним, что прогулочные рейсы по Иртышу отменяли с 28 июня из-за продолжительного шторма в регионе. На область обрушился не только мощный ливень, но и град размером с пятирублевую купюру.
Сегодня же, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, днем потеплеет до +22… +27 градусов. В воскресенье, 2 июля, в светлое время суток максимальная температура воздуха составит +31. Возможны дожди, но кратковременные.