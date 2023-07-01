Умер почетный гражданин Омской области Равиль Бикбавов

Вернувшись в Исилькуль, он начал работать дежурным по парку, а после стал замначальника станции Исилькуль. В конце 1973 года Бикбавов занял пост начальника отдела движения Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги, замначальника отделения. В начале 2000-х Равиля Бикбавова назначили помощником начальника Западно-Сибирской дороги. Он занимался взаимодействием с регионами и также трудился советником начальника ЗСЖД. В 2013 году стал гендиректором ОАО «Омск-пригород».