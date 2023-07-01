Умер почетный гражданин Омской области Равиль Бикбавов

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Стало известно о смерти почетного гражданина Омской области Равиля Бикбавова. Экс-депутат омского Заксобрания, член региональной Общественной палаты скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Омска.
Он трижды избирался депутатом регионального парламента. За плечами Равиля Бикбавова — многолетняя работа генеральным директором ОАО «Омск-пригород». Вообще же он — уроженец Самарской области. В 1939 году семья Бикбавова переехала в Исилькуль (Омская область).
Будущий почетный гражданин Омской области получил образование в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта. Его специальность — «Инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог».
Вернувшись в Исилькуль, он начал работать дежурным по парку, а после стал замначальника станции Исилькуль. В конце 1973 года Бикбавов занял пост начальника отдела движения Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги, замначальника отделения. В начале 2000-х Равиля Бикбавова назначили помощником начальника Западно-Сибирской дороги. Он занимался взаимодействием с регионами и также трудился советником начальника ЗСЖД. В 2013 году стал гендиректором ОАО «Омск-пригород».
Звание почетного гражданина Омской области Бикбавов получил осенью 2018 году за «особую длительную плодотворную общественную и политическую деятельность и авторитет у жителей Омской области, обретенный в результате этой деятельности».
Город55 выражает соболезнования родным и близким ушедшего.