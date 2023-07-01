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Умер почетный гражданин Омской области Равиль Бикбавов

1 июля 2023, 13:16
Фото: Город55
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На протяжении всей жизни он активно вел общественную деятельность, был гендиректором ОАО «Омск-пригород».

Стало известно о смерти почетного гражданина Омской области Равиля Бикбавова. Экс-депутат омского Заксобрания, член региональной Общественной палаты скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Омска.

Он трижды избирался депутатом регионального парламента. За плечами Равиля Бикбавова — многолетняя работа генеральным директором ОАО «Омск-пригород». Вообще же он — уроженец Самарской области. В 1939 году семья Бикбавова переехала в Исилькуль (Омская область).

Будущий почетный гражданин Омской области получил образование в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта. Его специальность — «Инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог».

Фото: правительство Омской области

Вернувшись в Исилькуль, он начал работать дежурным по парку, а после стал замначальника станции Исилькуль. В конце 1973 года Бикбавов занял пост начальника отдела движения Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги, замначальника отделения. В начале 2000-х Равиля Бикбавова назначили помощником начальника Западно-Сибирской дороги. Он занимался взаимодействием с регионами и также трудился советником начальника ЗСЖД. В 2013 году стал гендиректором ОАО «Омск-пригород».

Звание почетного гражданина Омской области Бикбавов получил осенью 2018 году за «особую длительную плодотворную общественную и политическую деятельность и авторитет у жителей Омской области, обретенный в результате этой деятельности».

Город55 выражает соболезнования родным и близким ушедшего.

#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Почетный гражданин#Омск-пригород
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