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Под крылом у государства. Омская Федерация силового спорта получит аккредитацию

1 июля 2023, 09:47
Фото: Город55
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Омская Федерация силового спорта получит аккредитацию

Ее выдают до лета 2027 года.

Министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц подписал приказ, касающийся региональной Федерации силового экстрима. Согласно документу от 29 июня 2023 года, организация получит аккредитацию. Она будет действовать в течение четырех лет.

«Аккредитовать Региональную общественную физкультурно-спортивную организацию „Федерация силового экстрима Омской области сроком до 20 июня 2027 года“, — сказано в приказе.

Теперь участники Федерации силового экстрима смогут получать разряды и звания. Государство будет оказывать объединению поддержку, в том числе помогать повышать квалификацию судьям и тренерам.

Ранее областное минспорта аккредитовало Региональную спортивную федерацию по пилонному спорту и спортивную федерацию по прыжкам на батуте.

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#Алина Ясинская#Спорт#Новости#Омская область#Омск#Дмитрий Крикорьянц#Аккредитация#Федерация силового спорта#Минспорта
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