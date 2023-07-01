Под крылом у государства. Омская Федерация силового спорта получит аккредитацию

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц подписал приказ, касающийся региональной Федерации силового экстрима. Согласно документу от 29 июня 2023 года, организация получит аккредитацию. Она будет действовать в течение четырех лет.
«Аккредитовать Региональную общественную физкультурно-спортивную организацию „Федерация силового экстрима Омской области сроком до 20 июня 2027 года“, — сказано в приказе.
Теперь участники Федерации силового экстрима смогут получать разряды и звания. Государство будет оказывать объединению поддержку, в том числе помогать повышать квалификацию судьям и тренерам.
Ранее областное минспорта аккредитовало Региональную спортивную федерацию по пилонному спорту и спортивную федерацию по прыжкам на батуте.