Где в Омске будут ловить маршрутки, которые не хотят ездить по новой схеме движения

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:55
С сегодняшнего дня в Омске начала действовать новая схема движения общественного транспорта, вся суть которой сводится к тому, что маршрутки должны исчезнуть из центра города. Контролировать этот процесс будут с помощью рейдов дептранса и ГИБДД.
«Совместно с контрольно-надзорными органами были определены места работы мобильных групп, задачей которых является предупреждение возможных фактов игнорирования водителями утверждённых схем движения по маршрутам. Экипажи ДПС, несущие службу в центральной части города, также нацелены на выявление подобных нарушений. Помимо этого, нами будут собраны и проанализированы данные, полученные с камер видеонаблюдения, расположенных на центральных улицах Омска, факты нарушений будут документироваться и направляться по подведомственности для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности, — заявил директор департамента транспорта Администрации город Омска Вадим Кормилец.
По словам чиновника, рейды и мобильные группы будут дежурить в центре Омска на улицах Герцена, Интернациональной и проспекту Карла Маркса не менее 4 раз в неделю.