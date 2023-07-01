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Где в Омске будут ловить маршрутки, которые не хотят ездить по новой схеме движения

1 июля 2023, 07:55
Фото: 1MI
Новая схема движения начала действовать с 1 июля
Рейды департамента транспорта и госавтоинспекторов будут проходить не менее 4 раз в неделю.

С сегодняшнего дня в Омске начала действовать новая схема движения общественного транспорта, вся суть которой сводится к тому, что маршрутки должны исчезнуть из центра города. Контролировать этот процесс будут с помощью рейдов дептранса и ГИБДД.

«Совместно с контрольно-надзорными органами были определены места работы мобильных групп, задачей которых является предупреждение возможных фактов игнорирования водителями утверждённых схем движения по маршрутам. Экипажи ДПС, несущие службу в центральной части города, также нацелены на выявление подобных нарушений. Помимо этого, нами будут собраны и проанализированы данные, полученные с камер видеонаблюдения, расположенных на центральных улицах Омска, факты нарушений будут документироваться и направляться по подведомственности для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности, — заявил директор департамента транспорта Администрации город Омска Вадим Кормилец.

По словам чиновника, рейды и мобильные группы будут дежурить в центре Омска на улицах Герцена, Интернациональной и проспекту Карла Маркса не менее 4 раз в неделю.

Глава дептранса Кормилец рассказал, вернут ли в Омске старые схемы движения маршруток
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#Василий Попов#Общество#Город#Транспорт#Маршрутки#Общественный транспорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Вадим Кормилец
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