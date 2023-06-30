Запретная трава. В этом году омичи заплатили больше 750 тысяч за парковку на газонах

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В администрации Омска рассказали о том, сколько нарушителей специалисты департамента контроля остановили при попытке припарковаться на газоне. С середины мая при ежедневных рейдах было зафиксировано почти пять тысяч подобных нарушений.
В 375 случаях нарушителей заставили выплатить штрафы. Общая сумма взысканий составила 762 тыс рублей. Остальных автомобилистов привлекут к ответственности после того, как будут получены регистрационные данные из ГИБДД.
Напомним, что владельцев машин наказывают за остановку или стоянку авто на газонах, детских и спортивных площадках. Для физлиц предусмотрены штрафы от 2 до 4 тыс рублей, для должностных — от 10 до 14 тыс рублей, для юрлиц — от 20 до 40 тыс рублей.
Если автомобилист нарушил еще раз требования в течение года, то штрафные санкции увеличиваются. Для граждан — от 4 до 5 тыс рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс рублей, для юрлиц — от 40 до 200 тыс рублей.
Ранее Город55 писал о специализированных парковках для электросамокатов. В общей сложности к началу июня мэрия подготовила 556 площадок в черте города. Общая площадь парковок составила больше 3,5 тыс кв м.