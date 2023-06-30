Запретная трава. В этом году омичи заплатили больше 750 тысяч за парковку на газонах

Если автомобилист нарушил еще раз требования в течение года, то штрафные санкции увеличиваются. Для граждан — от 4 до 5 тыс рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс рублей, для юрлиц — от 40 до 200 тыс рублей.