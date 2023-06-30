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Запретная трава. В этом году омичи заплатили больше 750 тысяч за парковку на газонах

30 июня 2023, 08:38
Фото: Город55
иллюстрация

В этом году омичи заплатили больше 750 тысяч за парковку на газонах

Максимальная сумма штрафа за нарушение составляет 200 тыс рублей.

В администрации Омска рассказали о том, сколько нарушителей специалисты департамента контроля остановили при попытке припарковаться на газоне. С середины мая при ежедневных рейдах было зафиксировано почти пять тысяч подобных нарушений.

В 375 случаях нарушителей заставили выплатить штрафы. Общая сумма взысканий составила 762 тыс рублей. Остальных автомобилистов привлекут к ответственности после того, как будут получены регистрационные данные из ГИБДД.

Напомним, что владельцев машин наказывают за остановку или стоянку авто на газонах, детских и спортивных площадках. Для физлиц предусмотрены штрафы от 2 до 4 тыс рублей, для должностных — от 10 до 14 тыс рублей, для юрлиц — от 20 до 40 тыс рублей.

Если автомобилист нарушил еще раз требования в течение года, то штрафные санкции увеличиваются. Для граждан — от 4 до 5 тыс рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс рублей, для юрлиц — от 40 до 200 тыс рублей.

Ранее Город55 писал о специализированных парковках для электросамокатов. В общей сложности к началу июня мэрия подготовила 556 площадок в черте города. Общая площадь парковок составила больше 3,5 тыс кв м.

В Омске распределили больше 500 площадок для парковки самокатов
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#Алина Ясинская#Общество#Парковка#Штраф#Административный штраф#Нарушения#Транспорт#Новости#Омск
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