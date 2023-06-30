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В следующем году на Левобережье Омска появится новый сквер

30 июня 2023, 07:52
Фото: Город55
иллюстрация
Для омичей сделают пешеходные дорожки, скамейки и высадят деревья.

В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили, что в 2024 году вдоль улицы Шаронова разобьют сквер площадью в 1 гектар. Вдобавок рядом с будущим сквером появится школа. Инициаторов проекта оказалась компания ООО «Брусника.

Благоустройство сквера пройдет в 2 этапа:

  • в 2023 году создадут дренажную систему и займутся отсыпкой местности для выравнивания рельефа участка;
  • в 2024 году приступят к озелению сквера (высадку крупномеров), монтажу твердых покрытий и пешеходных дорожек, а также установят освещение, уличную мебель и архитектурные формы.

Сейчас идет проектировка сквера, где специалисты определяются с дизайном, соотношением твердых и мягких покрытий, а также подбирают коллекцию, жанр и плотность озеленения.

Напомним, что специализированный застройщик «Брусника» занимается застройкой микрорайона «Кварталы Драверта» на Левобережье.

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