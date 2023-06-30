В следующем году на Левобережье Омска появится новый сквер

В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили, что в 2024 году вдоль улицы Шаронова разобьют сквер площадью в 1 гектар. Вдобавок рядом с будущим сквером появится школа. Инициаторов проекта оказалась компания ООО «Брусника.