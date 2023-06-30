В следующем году на Левобережье Омска появится новый сквер

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили, что в 2024 году вдоль улицы Шаронова разобьют сквер площадью в 1 гектар. Вдобавок рядом с будущим сквером появится школа. Инициаторов проекта оказалась компания ООО «Брусника.
Благоустройство сквера пройдет в 2 этапа:
Сейчас идет проектировка сквера, где специалисты определяются с дизайном, соотношением твердых и мягких покрытий, а также подбирают коллекцию, жанр и плотность озеленения.
Напомним, что специализированный застройщик «Брусника» занимается застройкой микрорайона «Кварталы Драверта» на Левобережье.