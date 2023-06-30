В России увеличилось число вакансий с удаленной и частичной занятостью

Кумпель отметил, что в июне текущего года был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю историю России — 3,2% благодаря появлению большого числа вакансий с частичной занятостью или возможностью удаленной работы. Спрос на специалистов в области технической поддержки, операторов колл-центров, менеджеров по работе с клиентами и по персоналу, а также кредитных специалистов также значительно возрос.