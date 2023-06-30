В России увеличилось число вакансий с удаленной и частичной занятостью

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По его словам, в июне 2023 года количество вакансий с частичной занятостью увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а число удаленных вакансий выросло вдвое. Предложения для кандидатов без опыта увеличились в 3 раза по всей стране, пишет ФедералПресс.
Кумпель отметил, что в июне текущего года был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю историю России — 3,2% благодаря появлению большого числа вакансий с частичной занятостью или возможностью удаленной работы. Спрос на специалистов в области технической поддержки, операторов колл-центров, менеджеров по работе с клиентами и по персоналу, а также кредитных специалистов также значительно возрос.
В первом полугодии самым востребованным профилем работников были специалисты в сфере производства, составляя 16% от общего числа вакансий на платформе «Авито Работа». Особенно требовались сборщики, слесари и сварщики.