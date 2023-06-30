В Омской области нашли 130 нарушений пожарной безопасности в лесах

Несмотря на отмену особого противопожарного режима, правила пожарной безопасности продолжают действовать. Нарушителей ждут штрафы: для физических лиц — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для предпринимателей — до 400 тысяч.