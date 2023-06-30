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В Омской области нашли 130 нарушений пожарной безопасности в лесах

30 июня 2023, 07:26
Фото: 1MI
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Нарушителей ждут штрафы: для физических лиц — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для предпринимателей — до 400 тысяч.

В Омской области с начала 2023 года нашли 130 нарушений пожарной безопасности в лесах, сообщили сегодня, 30 июня, в Главном управлении лесного хозяйства региона.

Несмотря на отмену особого противопожарного режима, правила пожарной безопасности продолжают действовать. Нарушителей ждут штрафы: для физических лиц — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для предпринимателей — до 400 тысяч.

«При заготовке древесины лесопользователь обязан очистить лесосеку от порубочных остатков и вывезти с нее заготовленный лес. Однако не все делают это своевременно. В этом году государственные лесные инспекторы выявили около 100 таких нарушений», — сообщили в лесхозе.

Напомним, в конце апреля и начале мая Омская область столкнулась с серьезными лесными и ландшафтными пожарами. Огонь также перекидывался и на населенные пункты. Пострадало несколько сел. В начале мая в регионе ввели режим ЧС из-за природных пожаров.

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#Евгений Игишев#Лес#Пожарная безопасность#Штрафы#Нарушения#Лесопользование#Дрова#Противопожарный режим#Костры#Омская область#Омск
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