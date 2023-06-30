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В Омской области местный житель облил свою жену бензином и поджег

30 июня 2023, 09:34
Фото: 1MI
Мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение
Женщину отвезли в больницу, у нее обгорело 70% тела.

Сегодня, 30 июня, около 9 часов утра в селе Цветнополье Азовского района 50-летний местный житель облил свою жену бензином и поджег, рассказал Городу55 собственный источник в правоохранительных органах.

Женщину отвезли в больницу, у пострадавшей обгорело 70% тела. Врачи борются за ее жизнь.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На преступление он пошел из-за неприязненных отношений к супруге. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Криминал#Суд#Полиция#Следствие#Происшествия#Омск#Омская область
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