В Омской области местный житель облил свою жену бензином и поджег

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Сегодня, 30 июня, около 9 часов утра в селе Цветнополье Азовского района 50-летний местный житель облил свою жену бензином и поджег, рассказал Городу55 собственный источник в правоохранительных органах.
Женщину отвезли в больницу, у пострадавшей обгорело 70% тела. Врачи борются за ее жизнь.
Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На преступление он пошел из-за неприязненных отношений к супруге. В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего.