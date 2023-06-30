В Омском районе строят водопроводную сеть между Морозовкой и Октябрьским

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Омском районе продолжается строительство водопроводных сетей от села Морозовка до поселка Октябрьский Калининского сельского поселения с насосной станцией и резервуаром чистой воды. Работы начались этой весной и пройдут в два этапа.
«В соответствии с условиями контракта, объект будет введен в 2024 году. Его общая стоимость составляет более 80 млн рублей. Субсидирование рассчитано на два года: в этом году подрядчик — АО „ОмскВодоканал“ — устроит трубопровод и насосную станцию, в следующем году — резервуар и еще часть трубопровода», — рассказал Городу55 начальник районного управления жизнеобеспечения Владимир Проживной.
Как отметили в администрации района, прокладка трубопровода производится закрытым способом без увеличения сметной стоимости. На сегодняшний день «ОмскВодоканал» разбил трассу, спланировал участок под водонасосную станцию и резервуар чистой воды, уложил в грунт свыше 4 км трубы и смонтировал колодец.